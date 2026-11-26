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La sfida sui social

Archiviati gli impegni europei, rispettivamente contro il Porto in Champions League per i padroni di casa e contro il Thun in Conference League per gli ospiti, è tutto pronto per il prossimo turno di campionato olandese. E il menù della quattordicesima giornata come piatto forte prevede Feyenoord-Ajax, in una parola, De Klassieker. L'appuntamento è fissato per domenica 29 novembre alle 14.30 allo stadio De Kuip di Rotterdam. Il club sulla Mosa, dopo la sconfitta di sabato contro l'Excelsior, sta attraversando un momento complicato ed è scivolato al quinto posto in classifica, indietro di tre punti rispetto agli ospiti di Amsterdam, che hanno già approfittato di questa crisi, portandosi al secondo posto dopo una comoda vittoria contro l'ADO Den Haag.

Insomma, questo incontro tra le formazioni delle due società più vincenti del calcio olandese si preannuncia piuttosto teso. La rivalità tra La Legione, così sono noti i tifosi della squadra di Rotterdam, e i Lancieri dell'Ajax è sempre stata piuttosto aperta, e risale al naturale dualismo tra le due principali città dei Paesi Bassi, una questione che precede il calcio addirittura di alcuni secoli. Dal 1921, anno in cui le due compagini si sono per la prima volta affrontate sul rettangolo verde, mai nessuna edizione del Klassieker è stata una partita come le altre.

Per ingannare l'attesa di quello che è a tutti gli effetti uno dei più sentiti derby europei, abbiamo analizzato i profili social degli elementi più interessanti dei due club, e siamo pronti a svelarvi chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Feyenoord e Ajax.

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