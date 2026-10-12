Se in Spagna il Barcellona è dominatrice incontrastata da oltre due anni, in Champions League alla squadra di Hansi Flick è mancato quel pizzico di cattiveria in più, quantomeno, per arrivare all'ultimo atto. L'anno scorso il cammino si è concluso ai quarti di finale e l'anno prima tra le prime quattro e, come sappiamo, il Barcellona ha sempre mirato a ben altro. Stesso discorso vale per il suo asso Lamine Yamal che, nell'Europa che conta, a soli 19 anni ha già scritto grandi pagine di storia e ora punta ad un altro record.

Barcellona, Lamine Yamal no limits: il prossimo obiettivo

La

Champions League,

il titolo più ambito, è diventata una delle sfide più grandi per

Lamine

Yamal

. Lì, dove gli errori costano caro e tendono ad emergere grandi stelle, il giocatore del Barcellona sta costruendo una serie di record che solo pochi anni fa sarebbero sembrati impensabili. E uno di questi traguardi porta già la sua firma: il classe 2007 ha già realizzato 11 gol nella competizione prima di compiere 19 anni, uno in più di Kylian Mbappé alla stessa età.

Proprio l'attaccante francese è di nuovo diventato il prossimo sfidante.

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Il giocatore del Real Madrid ha fissato il record a 13 gol in Champions League prima dei 20 anni. Una statistica che conferma il grande l'impatto di uno degli attaccanti più decisivi della sua generazione. Ora, il nome che è emerso in questa "corsa" è quello di Lamine Yamal. Con la rete segnata al Feyenoord nella prima partita della fase a gironi di questa stagione, il numero 10 del Barça ha toccato 12 gol e 11 assist in 34 partite giocate nella massima competizione europea. Pertanto, gli manca solo una rete per eguagliare i 13 gol del collega transalpino. Una cifra che, considerando l'ottima forma del giocatore, può essere raggiunta, se non anche superata, già nella prossima sfida contro il Galatasaray.

FC Barcelona - Real Madrid CF - La Liga EA Sports - Lamine Yamal, ala destra del Barcellona e della Spagna, e Kylian Mbappé, centravanti del Real Madrid e della Francia, prima della partita di Liga tra FC Barcelona e Real Madrid all'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'11 maggio 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

La storia di Yamal con il Barcellona in Champions League è costellata da primati. Ha esordito a 16 anni contro l'Anversa, con Xavi Hernández in panchina nel Barcellona. Nella stessa stagione (2023-2024) è diventato il giocatore più giovane a partire titolare nella competizione, contro il Porto, partita nella quale è stato poi sostituito per motivi di salute. In seguito è diventato anche il giocatore più giovane a segnare e fornire un assist nella stessa partita, ovvero nell'andata degli ottavi di finale contro il Benfica, nella stagione 2024-2025, sotto la guida di Hansi Flick Inoltre, nell'aprile 2025, è diventato il giocatore più giovane a segnare in una semifinale di Champions League, contro l'Inter. Ogni partita, per Yamal, rappresenta un nuovo record da battere e chissà quanti altri lo aspettano.