Il predestinato talento del Barcellona continua a macinare record
Yamal da impazzire: tripletta contro il Villarreal, spacca la bandierina ed esulta con i compagni
Lamine Yamal è senza dubbio il talento più luminoso del calcio mondiale. Il talento del Barcellona ha trasformato la precocità in una vera e propria cifra distintiva, collezionando numeri e record impressionanti per i suoi soli 19 anni, che lo proiettano accanto ai più grandi fenomeni della sua generazione, con alcuni primati che lo vedono addirittura davanti a loro alla stessa età. Il numero 10 spagnolo continua a spostare sempre più in alto l'asticella delle aspettative e sembra non volersi fermare più.
Alla sua età è davanti a (quasi) tutti, compreso Kylian MbappéA soli 19 anni, non è più soltanto il talento predestinato del Barcellona, ma è diventato già una realtà capace di riscrivere i numeri del calcio europeo. I dati fotografano una crescita impressionante: 121 partecipazioni tra gol e assist, un bottino che alla stessa età, mette alle spalle anche Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Davanti a lui, in questa particolare classifica, c'è soltanto Neymar, arrivato a 131 contributi prima dei 19 anni. Oggi, uno dei duelli più affascinanti del calcio mondiale è senza dubbio quello tra lui e Kylian Mbappé. Due generazioni a confronto, due fuoriclasse destinate a diventare leggenda di questo sport e, con ogni probabilità, destinati a contendersi il pallone d'oro 2025-2026.
Nel febbraio 2026 Yamal ha superato il francese come miglior marcatore nella storia dei cinque principali campionati europei prima dei 19 anni: 24 gol contro i 23 realizzati da Mbappé. Anche in Champions League il talento blaugrana ha eguagliato i numeri del suo principale sfidante alla sua età, raggiungendo a marzo scorso quota 10 gol nella competizione prima di raggiungere i 19 anni, ma arrivandoci ad un età inferiore. Oggi il suo bilancio nella massima competizione europea di club è cresciuto, contando 12 gol e 11 assist in 34 presenze.
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