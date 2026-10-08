Lamine Yamal è senza dubbio il talento più luminoso del calcio mondiale. Il talento del Barcellona ha trasformato la precocità in una vera e propria cifra distintiva, collezionando numeri e record impressionanti per i suoi soli 19 anni, che lo proiettano accanto ai più grandi fenomeni della sua generazione, con alcuni primati che lo vedono addirittura davanti a loro alla stessa età. Il numero 10 spagnolo continua a spostare sempre più in alto l'asticella delle aspettative e sembra non volersi fermare più.

Alla sua età è davanti a (quasi) tutti, compreso Kylian Mbappé

A soli 19 anni, non è più soltanto il talento predestinato del, ma è diventato già una realtà capace di riscrivere i numeri del. I dati fotografano una crescita impressionante:, un bottino che alla stessa età, mette alle spalle anche. Davanti a lui, in questa particolare classifica, c'è soltanto, arrivato a 131 contributi prima dei 19 anni. Oggi, uno dei duelli più affascinanti del calcio mondiale è senza dubbio quello tra lui e Kylian Mbappé. Due generazioni a confronto, duedestinate a diventare leggenda di questo sport e, con ogni probabilità, destinati a contendersi il pallone d'oro 2025-2026

Barcellona-Real Madrid - Finale di Copa del Rey

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia dopo la vittoria nella finale di Copa del Rey tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo stadio de La Cartuja il 26 aprile 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nel febbraio 2026 Yamal ha superato il francese come miglior marcatore nella storia dei cinque principali campionati europei prima dei 19 anni: 24 gol contro i 23 realizzati da Mbappé. Anche in Champions League il talento blaugrana ha eguagliato i numeri del suo principale sfidante alla sua età, raggiungendo a marzo scorso quota 10 gol nella competizione prima di raggiungere i 19 anni, ma arrivandoci ad un età inferiore. Oggi il suo bilancio nella massima competizione europea di club è cresciuto, contando 12 gol e 11 assist in 34 presenze.

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Del resto, una delle costanti della sua carriera è la precocità.ha debuttato con il Barcellona a, diventando il piùdel club e nell'aprile 2026 è inoltre diventato anche il più giovane calciatore a raggiungere lenel campionato spagnolo, aQuesti numeri spiegano perché il talento spagnolo è già uno dei volti del calcio mondiale, con la sensazione che i record siano solo all'inizio e continueranno ad arrivare.