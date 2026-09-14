Tra le squadra che militano della Major League Soccer figura anche l'Orlando City dove, da pochi mesi, gioca Antoine Griezmann. Il francese, infatti, dopo aver trascorso quasi tutta la sua carriera in Europa e, per la precisione, in Spagna ha deciso di cambiare Paese e continente per provare una nuova esperienza. Il suo arrivo nel club che proviene dallo Stato della Florida ha avuto un ottimo impatto. Per di più, il rendimento avuto nelle prime partite con la nuova maglia può essere messo a confronto con quello di altri grandi nomi che sono passati per la massima competizione statunitense.

Le statistiche di Griezmann nelle sue prime partite con l'Orlando City

Dopo gli anni in Spagna tra(due volte) e Barcellona , all'età di 35 anni Griezmann ha preso la decisione di provare un'esperienza oltreoceano. Il vincitore delcon laha scelto la MLS come campionato in cui proseguire la sua carriera agonistica. La squadra per la quale gioca è l'Orlando City, nella quale nel corso degli anni hanno giocato anche diversi ex dellacomeed anche. Fino a questo momento, i Lions hanno collezionatopunti e nella classifica dell'Eastern Conference occupano la sesta posizione, che permetterebbe loro di qualificarsi ai Play-Off per il titolo.

Da quando Grizou ha fatto il suo arrivo in Florida, l'Orlando City ha totalizzato ben 23 punti. Questo dato permette di comprendere l'ottimo impatto che l'attaccante francese ha avuto sull'annata della squadra statunitense. Nelle sue prime dieci partite con la nuova maglia, le Petit Diable è stato in campo per 880 minuti, ha realizzato otto reti e fornito tre assist. In totale, quindi, ha partecipato a ben undici azioni che hanno portato ad un gol.

Villarreal, Spagna - 24 maggio 2026: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid si riscalda prima della partita de LaLiga EA Sports tra Villarreal ed Atletico Madrid all'Estadio de la Ceramica. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Nello stesso numero d'incontri in MLS, anche grandi giocatori come Luis Suarez, Son, e Thomas Muller hanno avuto lo stesso rendimento del francese. Tra l'altro, tutti loro hanno fatto meglio di altre leggende come Didier Drogba (9 gol ed un assist col Montreal Impact), Robert Lewandowski (6 reti e due assist coi Chicago Fire) ed anche meglio di Lionel Messi (5 gol e tre assist con la maglia dell'Inter Miami).