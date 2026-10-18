Il calcio inglese mette in scena un nuovo capitolo del celebre Derby M23 tra Brighton e Crystal Palace. La rivalità prende il nome dall'omonima autostrada che collega l'area sud di Londra alla costa del Sussex, attraversando i territori delle due tifoserie. A differenza dei derby tradizionali, le due squadre non appartengono alla stessa città e distano circa settanta chilometri. Il Brighton parte subito in quarta e sblocca la partita dopo appena 4 minuti grazie alla sfortunata autorete di Jaydee Canvot. La squadra di casa fiuta subito il sangue avversario, azzanna la preda e triplica il vantaggio in pochissimi minuti con le reti di Diego Gómez al 7' e di Yasin Ayari al 10', chiudendo di fatto il match ancora prima del quarto d'ora di gioco.

Il rientro dagli spogliatoi e la cinquina finale

Il primo tempo finisce a senso unico e laprosegue esattamente sullo stesso copione. Ilnon accenna minimamente a una reazione d'orgoglio e subisce senza sosta lofisico e offensivo degli avversari. La quarta rete arriva subito ad inizio secondo tempo. Al 49' il baby fenomeno greco Charalamposribadisce a rete da distanza ravvicinata dopo una prima parata del portiere ospite e firma ilNel finale di gara, precisamente all'84', i padroni di casa calano ladefinitiva e mettono a segno il gol del 5-0 con il neo-entrato Jack

BRIGHTON, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Charalampos Kostoulas del Brighton & Hove Albion festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace FC, disputata all'American Express Stadium il 18 ottobre 2026 a Brighton, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La scalata in classifica e il sogno Premier