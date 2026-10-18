Il Brighton devasta il Crystal Palace 5-0 nel derby M23 e vola al secondo posto in Premier
Il Brighton festeggia con i tifosi i 125 anni e la vittoria contro l'Arsenal
Il calcio inglese mette in scena un nuovo capitolo del celebre Derby M23 tra Brighton e Crystal Palace. La rivalità prende il nome dall'omonima autostrada che collega l'area sud di Londra alla costa del Sussex, attraversando i territori delle due tifoserie. A differenza dei derby tradizionali, le due squadre non appartengono alla stessa città e distano circa settanta chilometri. Il Brighton parte subito in quarta e sblocca la partita dopo appena 4 minuti grazie alla sfortunata autorete di Jaydee Canvot. La squadra di casa fiuta subito il sangue avversario, azzanna la preda e triplica il vantaggio in pochissimi minuti con le reti di Diego Gómez al 7' e di Yasin Ayari al 10', chiudendo di fatto il match ancora prima del quarto d'ora di gioco.
Il rientro dagli spogliatoi e la cinquina finaleIl primo tempo finisce a senso unico e la ripresa prosegue esattamente sullo stesso copione. Il Crystal Palace non accenna minimamente a una reazione d'orgoglio e subisce senza sosta lo strapotere fisico e offensivo degli avversari. La quarta rete arriva subito ad inizio secondo tempo. Al 49' il baby fenomeno greco Charalampos Kostoulas ribadisce a rete da distanza ravvicinata dopo una prima parata del portiere ospite e firma il poker. Nel finale di gara, precisamente all'84', i padroni di casa calano la manita definitiva e mettono a segno il gol del 5-0 con il neo-entrato Jack Hinshelwood.
La scalata in classifica e il sogno PremierQuesta vittoria non risulta fondamentale solo perché arriva contro i rivali storici, ma perché segna un vero e proprio strappo ai vertici del campionato. Questi tre punti proiettano il Brighton direttamente al secondo posto provvisorio in classifica in Premier League (l'Arsenal deve ancora giocare). L'ambiente trasforma l'entusiasmo della piazza in energia pura sul campo, confermando la squadra incredibilmente come una delle realtà più solide, spettacolari e temibili di tutto il panorama inglese. Dall'altra parte, il Crystal Palace affonda malamente al quattordicesimo posto, apre una profonda crisi tecnica e incassa un'umiliazione storica destinata a lasciare un segno pesante nella stagione.
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