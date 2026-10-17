L’Arsenal torna in trasferta per difendere il secondo posto e continuare la rincorsa nelle zone più alte della Premier League. Nottingham Forest-Arsenal, in programma domenica 18 ottobre alle 17:30, mette però i Gunners di fronte a una squadra che ha bisogno di una svolta dopo un avvio di campionato decisamente più complicato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Forest ha raccolto cinque punti nelle prime sei giornate e arriva dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Crystal Palace. La squadra di Oliver Glasner ha soprattutto un problema da risolvere davanti al proprio pubblico: non è riuscita a segnare nelle prime tre gare casalinghe di campionato, una situazione mai verificatasi prima nella storia del club. Dall’altra parte l’Arsenal ha già conquistato 15 punti e ha risposto alla sconfitta contro il Brighton superando in rimonta il Leeds. Se vuoi controllare quali altri appuntamenti completano il programma sportivo della giornata, ACCEDI ALLE GARE LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, ESPLORA GLI EVENTI IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure GUARDA COSA OFFRE LA SEZIONE LIVE DI VINCITÙ.

Nottingham Forest-Arsenal in TV e streaming: dove vedere la partita

Il Forest crea ma non concretizza: Glasner cerca la prima svolta al City Ground

al City Ground di Nottingham. La partita è valida per la settima giornata della Premier League 2026/27. In Italia la Premier League è trasmessa da, con le partite disponibili anche in streaming attraverso. La programmazione del singolo canale dedicato alla sfida va verificata sulla guida Sky a ridosso dell’incontro. Per seguire Nottingham Forest-Arsenal in streaming sarà quindi possibile utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili per gli abbonati Sky oppure NOW attraverso il relativo Pass Sport.La classifica racconta soltanto in parte le difficoltà del. I Tricky Trees hanno vinto una sola delle prime sei partite, con due pareggi e tre sconfitte, segnando cinque gol e subendone otto. Il dato che pesa maggiormente riguarda però le gare casalinghe:, qualcosa che al Forest non era mai accaduto.

Glasner ha comunque difeso la prestazione offerta contro il Crystal Palace. Secondo il tecnico, soprattutto nei primi quaranta minuti la sua squadra ha prodotto uno dei migliori momenti di calcio della stagione, creando numerose occasioni senza riuscire a trasformarle in gol. Il problema diventa quindi soprattutto quello dell’efficacia negli ultimi metri.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Eberechi Eze dell'Arsenal festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Arsenal FC e LOSC Lille all'Arsenal Stadium il 13 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Arsenal, la risposta è arrivata: Arteta vuole ritrovare continuità anche fuori casa

La sconfitta per 3-0 contro ilaveva interrotto bruscamente l’ottimo avvio, ma la reazione è arrivata immediatamente. I Gunners hanno superato ilper 2-1 in rimonta grazie alle reti nella ripresa di, portando a cinque le vittorie ottenute nelle prime sei giornate. Mentre in Champions hanno rifilato tre gol al Lille , con le reti di Timber, Eze e Saka.aveva chiesto soprattutto di recuperare l’identità mostrata prima della battuta d’arresto con il Brighton e la risposta è arrivata nonostante una partita diventata complicata dopo lo svantaggio.

Con 15 punti, l’Arsenal occupa il secondo posto e può quindi continuare a guardare alle zone più alte della classifica. La struttura della squadra dovrebbe cambiare poco. Rice e Bruno Guimaraes formeranno la coppia centrale, mentre Saka, Odegaard ed Eze avranno grande libertà alle spalle di Havertz. L’Arsenal dovrà fare a meno degli infortunati Tzolis, Saliba e Hincapié, mentre resta da verificare la disponibilità di Zubimendi.

La chiave tattica: il Forest deve superare la prima pressione dell’Arsenal

Il confronto tra ilpuò essere deciso dalla capacità del Nottingham Forest di uscire dalla pressione avversaria. Rice e Bruno Guimaraes permettono all’Arsenal di recuperare rapidamente posizione e pallone, mentre Odegaard può alzarsi per schermare uno dei riferimenti centrali dei padroni di casa. Sangarè e McAtee dovranno quindi trovare rapidamentee Ndoye tra le linee. Se il Forest riuscirà a superare il primo pressing, potrà trovare spazio alle spalle dei terzini dell’Arsenal e provare ad attaccare in campo aperto.

In caso contrario, la squadra di Glasner rischia di trascorrere lunghi periodi molto vicina alla propria area. L’Arsenal avrà invece interesse a muovere velocemente il pallone da una fascia all’altra. Costringere il blocco del Forest a continui scivolamenti laterali può aprire corridoi centrali per Odegaard ed Eze e consentire a Havertz di muoversi senza offrire punti di riferimento ai tre difensori.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Dan Ndoye del Nottingham Forest segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Nottingham Forest FC al Selhurst Park l'11 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Glasner punta su Delap, Arteta conferma Havertz al centro dell’attacco: le probabili formazioni

Ildovrebbe presentarsi con il. Sels tra i pali, con Ola Aina, Diomande e Murillo nella difesa a tre. Munoz e Williams agiranno sulle fasce, mentre McAtee e Sangaré dovrebbero occupare il centro del campo. Gibbs-White epartiranno alle spalle di Delap.

Arteta dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Raya in porta, Timber, Konsa, Gabriel e Calafiori in difesa. Rice e Bruno Guimaraes formeranno la diga davanti alla retroguardia, con Saka, Odegaard ed Eze sulla trequarti. Havertz sarà il riferimento più avanzato.

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Ola Aina, Diomande, Murillo; Munoz, McAtee, Sangaré, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap. Allenatore: Oliver Glasner.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Bruno Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

Nottingham Forest-Arsenal: data, orario e diretta