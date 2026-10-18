Hannover-St. Pauli è terminata sul punteggio di 1-1. Parliamo della sfida valida per la giornata numero 8 della Zweite Liga, la Serie B tedesca. Al di là del punteggio maturato al 90° minuto, c'è un altro aspetto che ha catturato le attenzioni dei più curiosi. Un calciatore, entrato a 5 minuti dalla fine della gara, è stato nuovamente sostituito dal suo allenatore. Il tutto non ha a che fare con questioni tecniche o disciplinari, bensì si tratta di una conseguenza della nuova regola arbitrale.

Hannover-St. Pauli 1-1, ma cos'è successo con Jones?

è attaccante di nazionalità inglese, classe 2001, entrato in campoper rilevare Abdoulie Ceesay. Intorno al 90° è stato vittima di uno scontro di gioco, venendo colpito dal centrocampista giapponese dell'Hannover Hayate. Nello specifico, con uno scarpino lo ha segnato in volto, costringendo i sanitari del St. Pauli a intervenire per prestare le cure del caso. In circostanze come queste, dall'inizio della stagione, ci siamo abituati a vedere il giocatore soccorso in campo che abbandona il rettangolo di gioco. Quindie rientra alla prima interruzione utile.

AMBURGO, GERMANIA - 11 OTTOBRE: Christoph Kobald del Karlsruhe lotta per il pallone con Ricky-Jade Jones dello St. Pauli durante la partita di 2. Bundesliga 2026/27 tra St. Pauli e Karlsruher SC allo stadio Millerntor l'11 ottobre 2026 a Amburgo, Germania. (Foto di Selim Sudheimer/Getty Images)

È stata l'IFAB (International Football Association Board) a promulgare questa norma, così da evitare che giocatori svengano in campo senza reale giustificazione, sollecitandoli a stare in piedi il più possibile. In alcune eccezioni, come quella di un giocatore "gravemente ferito", tale regola non vale, ma non era il caso di Jones. Allora, mancando pochissimi minuti al termine, l'allenatore del St. Pauli ha preferito optare per una nuova sostituzione.

Caricamento post Instagram...