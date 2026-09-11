Il St. Pauli è a secco di vittorie da troppo tempo e l'allenatore, Marcel Rapp, vorrebbe spezzare questa lunghissima striscia di risultati negativi. Perché ciò accada, però, si aspetta risposte immediate dai suoi ragazzi. Inoltre, festeggiare il risultato anche solo con una bibita fresca potrebbe infondere maggiore serenità.

St. Pauli senza vittorie. Rapp: "Appena vinciamo bevo una Coca Zero"

Un piccolo sfizio da togliersi il prima possibile. Doposenza assaporare il gusto della vittoria, l'allenatore del St. Pauli vorrebbe riassaggiare un altro gusto, quello di una nota bevanda senza zuccheri. "Rituali non ne ho. Guardo la partita di nuovo a casa, non avendo vinto.". Nonostante l'assenza di zuccheri, i calciatori solitamente non bevono bevande gasate, ma Rapp crede che tornare a berla potrebbe essere ildi una vittoria.

BIELEFELD, GERMANIA - 4 SETTEMBRE: Marcel Rapp, allenatore del FC St. Pauli, e Mathias Rasmussen del FC St. Pauli appaiono scoraggiati dopo la partita di 2. Bundesliga 2026/27 tra DSC Arminia Bielefeld e St. Pauli alla Schueco Arena il 4 settembre 2026 a Bielefeld, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Dal 18 gennaio 2026, infatti, il tecnico tedesco di 47 anni non vince alla guida di una sua squadra. In quel caso fu il Kiel ad imporsi 2-0 sul Paderborn. Chissà che l'allenatore non beva qualcosa di dissetante e rinfrescante da quel giorno. Il St. Pauli, suo attuale club, non se l'è passata tanto meglio negli ultimi mesi. L'ultimo +3 della stagione risale al 28 febbraio, quando fu battuto l'Hoffenheim a domicilio 0-1.

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Dunque, anche l'attuale squadra manca l'appuntamento con la vittoria da tantissimo tempo, per l'esattezza. Nella giornata di sabato 12 settembre, il St. Pauli ospiterà il Wolfsburg, altra neoretrocessa in Zweite Liga. Dell'avversario, Rapp ha parlato nel seguente modo: "Hanno ottime individualità e hanno ottenuto buoni risultati. Giocando nel nostro stadio, puntiamo alla prima vittoria stagionale".