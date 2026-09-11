Senza successi da tempo, la soluzione per Rapp potrebbe essere una bevanda fresca
L'Amburgo vince il derby e la curva si colora tutta di blu
Il St. Pauli è a secco di vittorie da troppo tempo e l'allenatore, Marcel Rapp, vorrebbe spezzare questa lunghissima striscia di risultati negativi. Perché ciò accada, però, si aspetta risposte immediate dai suoi ragazzi. Inoltre, festeggiare il risultato anche solo con una bibita fresca potrebbe infondere maggiore serenità.
St. Pauli senza vittorie. Rapp: "Appena vinciamo bevo una Coca Zero"Un piccolo sfizio da togliersi il prima possibile. Dopo ben 237 giorni senza assaporare il gusto della vittoria, l'allenatore del St. Pauli vorrebbe riassaggiare un altro gusto, quello di una nota bevanda senza zuccheri. "Rituali non ne ho. Guardo la partita di nuovo a casa, non avendo vinto. Mi piacerebbe bere una Coca-Cola Zero, potrebbe essere l'unico vero rituale". Nonostante l'assenza di zuccheri, i calciatori solitamente non bevono bevande gasate, ma Rapp crede che tornare a berla potrebbe essere il segnale di una vittoria.
Dal 18 gennaio 2026, infatti, il tecnico tedesco di 47 anni non vince alla guida di una sua squadra. In quel caso fu il Kiel ad imporsi 2-0 sul Paderborn. Chissà che l'allenatore non beva qualcosa di dissetante e rinfrescante da quel giorno. Il St. Pauli, suo attuale club, non se l'è passata tanto meglio negli ultimi mesi. L'ultimo +3 della stagione risale al 28 febbraio, quando fu battuto l'Hoffenheim a domicilio 0-1.
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