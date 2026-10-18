Anche questa settimana Lionel Messi conferma al mondo calcistico che l'età rappresenta semplicemente un freddo dato anagrafico. A 39 anni suonati, e dopo il commovente addio alla maglia della Seleccion argentina, la Pulce continua a incantare tutti e trasforma la Major League Soccer nel proprio giardino di casa. Durante l'ultima sfida tra Inter Miami e Atlanta United, l'asso di Rosario serve inizialmente il suo quindicesimo assist stagionale, poi sale in cattedra nella ripresa e piazza una doppietta micidiale in soli quattro minuti per il 3-1 definitivo. Questa prestazione maiuscola assicura la vittoria all'Inter Miami, spinge la squadra al secondo posto solitario della Eastern Conference e permette al fenomeno argentino di toccare quota 25 marcature stagionali.

Il gol capolavoro e l'ostacolo inaspettato

A fare alzare in piedi l'intero stadio ci pensa la secondapersonale, già inserita di diritto tra le perle più belle di tutta la sua avventura in Florida.prende palla a centrocampo, punta la porta avversaria con i suoi inconfondibilie chiede il classicoa un compagno al limite dell'area di rigore. Incredibilmente il compagno di squadra rimanee trasforma la propria presenza in un ostacolo, ma la Pulce dribbla pure lui come un birillo, salta l'ultimo difensore con una meravigliosadi corpo e fulmina il portierecon un fendente chirurgico. La prodezza scatena l'estasi dei compagni e fa scattare una sonorada parte di tutto il pubblico georgiano.

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Le lacune della MLS e la difesa dell'Atlanta

Il campionato americano, nonostante l'innesto di stelle europee del calibro dievidenzia ancora enormi e chiari limiti tattici e tecnici. Messi salta gli avversari esattamente con la stessa facilità di quando aveva vent'anni, ma i calciatoriconcedono spazi giganteschi e inspiegabili, ben lontani dagli standard difensivi a cuiera abituato nel calcio europeo. A differenza dei rognosi difensori delle squadre spagnole, pronti a spendere il fallo tattico per spezzare lei giocatoririmangono letteralmente a guardare e non provano minimamente a fermare la corsa del dieci argentino.