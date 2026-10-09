Che fine ha fatto Kulusevski? Una domanda che accompagna da mesi il percorso dello svedese, lontano dal campo dall'11 maggio 2025 a causa di un infortunio che lo ha costretto a una lunga riabilitazione. Il ritorno non è ancora arrivato, ma da De Zerbi è giunto un messaggio importante: il giocatore continua a lavorare bene e resta una figura centrale nello spogliatoio del Tottenham. Alla vigilia del prossimo impegno, l'allenatore italiano ha confermato che Kulusevski viaggerà con la squadra per sostenerla, pur non essendo ancora pronto a tornare in campo. Un segnale di vicinanza, ma anche il riconoscimento del carattere mostrato durante mesi difficili. Perché il suo contributo, oggi, va oltre il terreno di gioco.

Kulusevski, il ritorno è ancora lontano: De Zerbi lo elogia e lo porta con sé

non ha fretta di fissare una data per il rientro, ma non ha dubbi sul valore checontinua ad avere per il gruppo. "Sta lavorando molto bene. Domani verrà con noi per sostenere la squadra", ha spiegato il tecnico, sottolineando come il percorso dello svedese sia diventato un esempio anche per i compagni. Non soltanto per le qualità tecniche, ma soprattutto per la reazione a un infortunio che lo tiene lontano dalle partite da oltre un anno. "Credo che rappresenti un esempio per tutti", ha aggiunto, soffermandosi sulla professionalità e sulla forza mentale dimostrate durante la riabilitazione. Nel frattempo, il Tottenham ritrova due difensori importanti: Mickye Jan Paulsono entrambi disponibili per il prossimo impegno.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva il campo al termine della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur, disputata ad Anfield il 15 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il primo ha già accumulato quattro partite da novanta minuti, mentre il secondo ne ha disputate tre. Situazioni diverse, dunque, ma entrambe positive per le scelte dell'allenatore. Per Kulusevski, invece, la strada resta quella del lavoro quotidiano, senza accelerazioni che possano compromettere il recupero. La sua presenza accanto alla squadra sarà comunque un modo per continuare a sentirsi parte del gruppo, in attesa del momento in cui potrà tornare a dare il proprio contributo sul campo. De Zerbi lo aspetta, il Tottenham pure: adesso l'obiettivo è completare il percorso e lasciarsi alle spalle un periodo lunghissimo e complicato.