La vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus continua a far scalpore. Dopo l'addio di Cr7 al ritiro della Nazionale durante la Nations League e il successivo comunicato del fuoriclasse dove ha spiegato la sua posizione, la vicenda è diventata un vero e proprio caso mondiale. Cristiano ha dichiarato di aver lasciato il ritiro in seguito ad alcune promesse non mantenute dal Ct. A difesa del giocatore dell'Al-Nassr è intervenuto l'ex stella brasiliana Romario.

Le parole di Romário su CR7

L'excon la sua Nazionale nel 1994, è intervenuto nel corso del "" prendendo una posizione molto chiara a favore di Cristiano Ronaldo. Il primo punto affrontato dall'exriguarda la decisione dell'attaccante di lasciare la Nazionale: "Io avrei fatto lo stesso, forse anche peggio di quello che ha fatto lui. Se il giocatore si è sentito tradito da qualcuno e in particolar modo dal suo allenatore è giusto che abbia preso questa decisioni.".

PORTO, PORTOGALLO - 4 OTTOBRE: I tifosi del Portogallo mostrano il loro sostegno a Cristiano Ronaldo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 4 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Sulla decisione di Jorge Jesus ha dichiarato: "Ho conosciuto Jesus al Flamengo, ho avuto a che fare con lui 5-6 volte e mi è sembrato una persona molto disponibile e corretta, ma se aveva promesso delle cose e poi non le ha mantenute, come dice Cristiano Ronaldo, allora ha sbagliato alla grande. Per quale motivo un fuoriclasse del genere dovrebbe farsi umiliare per due volte consecutive?".

COM ELE IA SER DIFERENTE! 😳🤣



A polêmica na seleção de Portugal não para! E nessa treta entre CR7 e Jorge Jesus, Romário deixou a opinião dele. Ah, e ainda disse o que faria! É o cara sendo o cara, né?!#BrahmaNoCharla#AssaiNoCharla#GranfinoNoCharla#AbsolutNoCharla pic.twitter.com/3SApjr0jej — Charla Podcast (@CharlaPodcast) October 7, 2026

L'ammirazione di Romario per il portoghese

Durante la sua intervista, l'ex attaccante del Barcellona ha spiegato, con toni piuttosto diretti, quello che avrebbe fatto lui al posto di CR7: "Non devo dire io quello che è giusto o sbagliato, mi baso su quello che ho ascoltato dal giocatore portoghese. Qualora le cose fossero andate come lui ha ben spiegato, non capisco perché si stia creando questo polverone., è stato fin troppo buono Cristiano. Avrebbe dovuto fare peggio se si è sentito tradito".

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia il gol del Portogallo annunciato dall'arbitro durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Infine, ha elogiato le qualità del centravanti: "Non si può recriminare niente a un calciatore che ha segnato quasi 1000 gol in carriera, merita tutto il rispetto del Mondo. Dove lo posizione nella mia classifica del migliori giocatori di sempre? Certamente insieme a delle icone come Messi, Pelè e Maradona". Resta da capire se il prossimo 11 Novembre, giorno in cui il Portogallo affronterà la Danimarca, l'ex Real Madrid sarà reintegrato in rosa oppure no.