Barcellona-Zalgiris si gioca venerdì 9 ottobre alle 20:30 al Palau Blaugrana, nella quarta giornata di Eurolega 2026/27. Il Barça arriva con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta, mentre lo Zalgiris Kaunas è sul 1-2 dopo tre turni. La squadra catalana ha appena centrato il primo successo esterno della stagione europea, imponendosi 95-82 sul campo del Besiktas.>VEDI BARCELLONA-ZALGIRIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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La sfida tra

rientra nel programma della quarta giornata di Eurolega. L'appuntamento al Palau Blaugrana è fissato per le

, con la gara inserita nella programmazione italiana della competizione.

Partita: Barcellona-Zalgiris

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 4ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 20:30

Palazzetto: Palau Blaugrana

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

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Barcellona-Zalgiris: data, orario e informazioni sulla partita

Il

ha iniziato la stagione europea con la vittoria interna per 89-82 contro l'Efes, prima di perdere a Dubai 94-87. La risposta è arrivata nel terzo turno, con il netto 95-82 sul campo del Besiktas. Kevin Punter ha chiuso con 16 punti, mentre Umoja Gibson ne ha aggiunti 15, all'interno di una prestazione molto distribuita che ha visto diversi giocatori contribuire alla vittoria.

Lo Zalgiris ha invece debuttato battendo la Stella Rossa 83-77, ma ha poi perso 93-91 contro l'Olympiacos e 82-78 contro il Paris Basketball. La squadra lituana ha quindi una sola vittoria e arriva a Barcellona dopo due sconfitte consecutive, con la necessità di ritrovare solidità soprattutto nei possessi decisivi.

Il momento del Barcellona

Il nuovo

ha mostrato segnali interessanti soprattutto nell'ultima uscita europea. Contro il Besiktas, il Barça ha costruito il successo attraverso una distribuzione molto ampia delle responsabilità offensive, con Punter come principale riferimento perimetrale e Gibson capace di dare ritmo alla seconda unità.

La squadra catalana ha inoltre dovuto fare i conti con alcune assenze importanti: Yoan Makoundou, Tosan Evbuomwan e Josh Nebo risultano tra i giocatori indisponibili. Nonostante questo, Sekulic ha utilizzato una rotazione profonda, con dieci giocatori capaci di andare a referto contro il Besiktas.

Il momento dello Zalgiris

Lo

dispone di un reparto esterni molto profondo, nel quale spicca

, già indicato come uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Accanto a lui ci sono Dovydas Giedraitis, Arnas Butkevicius e un gruppo di guardie composto da Saben Lee, Nigel Williams-Goss, Maodo Lo e Sterling Brown.

La presenza di Jonas Valanciunas cambia invece il modo in cui lo Zalgiris può attaccare vicino a canestro. Il lungo lituano è stato uno dei principali punti di riferimento anche nella trasferta di Parigi, dove il piano offensivo della squadra è passato spesso dalle sue ricezioni interne.

Le chiavi tattiche di Barcellona-Zalgiris

La prima chiave sarà la capacità del

senza concedere troppo spazio agli altri esterni. Il playmaker americano può creare vantaggi dal palleggio e costringere la difesa ad aprirsi, soprattutto quando il pick and roll viene giocato con Valanciunas.

Dall'altra parte, il Barça può provare ad attaccare la difesa lituana attraverso Punter e Gibson, alternando iniziative individuali e circolazione di palla. La profondità mostrata contro il Besiktas permette a Sekulic di mantenere intensità anche quando cambiano i protagonisti in campo.

Infine, sarà fondamentale il duello nel pitturato. Valanciunas può creare problemi con fisicità e rimbalzi, mentre il Barcellona dovrà sfruttare la mobilità dei propri lunghi per non permettere allo Zalgiris di giocare troppi possessi statici vicino al ferro.

I probabili quintetti iniziali di Barcellona-Zalgiris

Per il

il riferimento più concreto è l'ultimo quintetto ufficialmente utilizzato contro il Besiktas. Per lo Zalgiris, invece, la base è il quintetto indicato nelle rotazioni attuali della squadra, con Carsen Edwards e Jonas Valanciunas come due riferimenti principali.

Barcellona: Kevin Punter, Justin Robinson, Justin Minaya, Joel Parra, Aleksander Balcerowski

Zalgiris: Carsen Edwards, Dovydas Giedraitis, Arnas Butkevicius, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas