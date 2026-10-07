Cristiano Ronaldo ricostruisce ufficialmente il diverbio con Jorge Jesus con una lettera, ma il ct non l'ha letta : ecco cosa ha dichiarato il ct
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Jorge Jesus sceglie il silenzio dopo il terremoto provocato dal comunicato social di Cristiano Ronaldo. Il ct portoghese, raggiunto dai media locali, non entra nel merito delle accuse del fuoriclasse, scatenando le prime reazioni.
Jorge Jesus: "Ho preferito seguire l'Under 21, ora non ho nulla da dire"La (non) risposta di Jorge Jesus è arrivata nella serata di ieri, al rientro ad Aroeira dopo essere stato a Leiria per assistere alla vittoria del Portogallo Under 21 contro la Repubblica Ceca, terminata 2-0. Il tecnico è stato infatti avvicinato dalla CMTV, che gli ha chiesto un commento sul comunicato pubblicato poche ore prima da Cristiano Ronaldo. Jesus ha precisato di non averne ancora letto il contenuto, dichiarando: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21, Ora leggerò il comunicato, non ho nulla da dire", ha dichiarato il ct. Una risposta estremamente breve, arrivata peraltro in seguito ad un incontro con il presidente della Federazione portoghese, Pedro Proenca, riportato da diversi media portoghesi. Jesus avrebbe lasciato per primo la sede federale, mantenendo la stessa linea: nessun commento prima di aver letto le parole di CR7.
Il caso Ronaldo-Jesus e la lettera del calciatore: porte aperte alla Nazionale?Il comunicato di Ronaldo ricostruisce nel dettaglio le ragioni che lo hanno portato ad abbandonare il ritiro della Nazionale prima della partita contro la Danimarca, sostenendo apertamente che Jorge Jesus non avrebbe rispettato per due volte accordi precedentemente pattuiti, prima sulla gestione dell'impiego di CR7 e poi sulla spiegazione pubblica dell'accaduto. Il punto centrale, stando alla lettera pubblicata sui suoi social, riguarderebbe la sfida contro la Norvegia: Ronaldo racconta infatti di esser stato informato che avrebbe giocato circa mezz'ora della sfida, salvo poi rimanere in panchina dopo aver effettuato il riscaldamento nell'intervallo, tuonando: "Jorge Jesus non ha mantenuto la parola data", ha scritto Ronaldo.
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