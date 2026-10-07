Jorge Jesus sceglie il silenzio dopo il terremoto provocato dal comunicato social di Cristiano Ronaldo. Il ct portoghese, raggiunto dai media locali, non entra nel merito delle accuse del fuoriclasse, scatenando le prime reazioni.

Jorge Jesus: "Ho preferito seguire l'Under 21, ora non ho nulla da dire"

La (non) risposta diè arrivata nella serata di ieri, al rientro ad Aroeira dopo essere stato a Leiria per assistere alla vittoria delUnder 21 contro la Repubblica Ceca, terminata 2-0. Il tecnico è stato infatti avvicinato dalla CMTV, che gli ha chiesto unsul comunicato pubblicato poche ore prima da. Jesus ha precisato di non averne ancora letto il contenuto, dichiarando: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21, Ora leggerò il comunicato, non ho nulla da dire", ha dichiarato il ct. Una risposta estremamente breve, arrivata peraltro in seguito ad uncon il presidente dellaportoghese,, riportato da diversi media portoghesi. Jesus avrebbe lasciato per primo la sede federale, mantenendo la stessa linea: nessun commento prima di aver letto le parole di CR7.

PORTO, PORTOGALLO - 04 OTTOBRE: Jorge Jesus, capo allenatore del Portogallo reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 4 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Il caso Ronaldo-Jesus e la lettera del calciatore: porte aperte alla Nazionale?

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Il comunicato diricostruisce nel dettaglio leche lo hanno portato ad abbandonare il ritiro della Nazionale prima della partita contro la Danimarca, sostenendo apertamente chenon avrebbeper due volte accordi precedentemente pattuiti, prima sulladell'impiego di CR7 e poi sulla spiegazionedell'accaduto. Il punto centrale, stando alla lettera pubblicata sui suoi social, riguarderebbe la sfida contro la Norvegia: Ronaldo racconta infatti di esser stato informato che avrebbe giocato circa mezz'ora della sfida, salvo poi rimanere indopo aver effettuato il riscaldamento nell'intervallo, tuonando: "Jorge Jesus non ha mantenuto la parola data", ha scritto Ronaldo.Nonostante ladelle accuse, tuttavia, il portoghese non ha annunciato alcun addio al, al contrario, chiedendo inveceper aver lasciato il ritiro e accettando l'eventualedella Federazione, dichiarandosia tornare dopo averla scontata, scrivendo: "Sarò disponibile, come sempre, a competere e vincere per la nostra Nazionale", ha scritto. Ora l'attenzione è tutta sulla prossima risposta di, se ci sarà: dopo aver letto il comunicato, il ct dovrà infatti decidere sepubblicamente punto per punto, oppure lasciare che siano isul campo a parlare, senza però il fuoriclasse portoghese in campo.