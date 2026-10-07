Cristiano Ronaldo ricostruisce ufficialmente il diverbio con Jorge Jesus con una lettera, ma il ct non l'ha letta : ecco cosa ha dichiarato il ct

Alex Bianchi
Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier

L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale

Jorge Jesus sceglie il silenzio dopo il terremoto provocato dal comunicato social di Cristiano Ronaldo. Il ct portoghese, raggiunto dai media locali, non entra nel merito delle accuse del fuoriclasse, scatenando le prime reazioni.

Jorge Jesus: "Ho preferito seguire l'Under 21, ora non ho nulla da dire"

La (non) risposta di Jorge Jesus è arrivata nella serata di ieri, al rientro ad Aroeira dopo essere stato a Leiria per assistere alla vittoria del Portogallo Under 21 contro la Repubblica Ceca, terminata 2-0. Il tecnico è stato infatti avvicinato dalla CMTV, che gli ha chiesto un commento sul comunicato pubblicato poche ore prima da Cristiano Ronaldo. Jesus ha precisato di non averne ancora letto il contenuto, dichiarando: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21, Ora leggerò il comunicato, non ho nulla da dire", ha dichiarato il ct. Una risposta estremamente breve, arrivata peraltro in seguito ad un incontro con il presidente della Federazione portoghese, Pedro Proenca, riportato da diversi media portoghesi. Jesus avrebbe lasciato per primo la sede federale, mantenendo la stessa linea: nessun commento prima di aver letto le parole di CR7.
Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
PORTO, PORTOGALLO - 04 OTTOBRE: Jorge Jesus, capo allenatore del Portogallo reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 4 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Il caso Ronaldo-Jesus e la lettera del calciatore: porte aperte alla Nazionale?

Il comunicato di Ronaldo ricostruisce nel dettaglio le ragioni che lo hanno portato ad abbandonare il ritiro della Nazionale prima della partita contro la Danimarca, sostenendo apertamente che Jorge Jesus non avrebbe rispettato per due volte accordi precedentemente pattuiti, prima sulla gestione dell'impiego di CR7 e poi sulla spiegazione pubblica dell'accaduto. Il punto centrale, stando alla lettera pubblicata sui suoi social, riguarderebbe la sfida contro la Norvegia: Ronaldo racconta infatti di esser stato informato che avrebbe giocato circa mezz'ora della sfida, salvo poi rimanere in panchina dopo aver effettuato il riscaldamento nell'intervallo, tuonando: "Jorge Jesus non ha mantenuto la parola data", ha scritto Ronaldo.
Caricamento post Instagram...
Nonostante la durezza delle accuse, tuttavia, il portoghese non ha annunciato alcun addio al Portogallo, al contrario, chiedendo invece scusa per aver lasciato il ritiro e accettando l'eventuale sanzione della Federazione, dichiarandosi disponibile a tornare dopo averla scontata, scrivendo: "Sarò disponibile, come sempre, a competere e vincere per la nostra Nazionale", ha scritto CR7. Ora l'attenzione è tutta sulla prossima risposta di Jorge Jesus, se ci sarà: dopo aver letto il comunicato, il ct dovrà infatti decidere se replicare pubblicamente punto per punto, oppure lasciare che siano i risultati sul campo a parlare, senza però il fuoriclasse portoghese in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti