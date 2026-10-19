Novità importante in casa del Pisa, che da questo momento avrà come nuovo membro dell'organigramma societario Damien Comolli. Negli ultimi minuti, infatti, il club toscano che milita in Serie B ha annunciato in via ufficiale che il 54enne francese ricoprirà non solo il ruolo di Presidente, ma anche quello di Amministratore Delegato. Per i nerazzurri si tratta di un cambiamento molto importante dato che, dopo ben dieci anni, saluta e ringrazia Giuseppe e Giovanni Corrado. Per Comolli, invece, sarà la prima esperienza lavorativa nel campionato cadetto nonché la seconda in Italia. La scorsa stagione, infatti, ha ricoperto i ruoli di direttore generale ed Amministratore Delegato della Juventus. Tuttavia, a seguito del sesto posto dei bianconeri in Serie A, Comolli ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni.

Pisa, Comolli nuovo presidente ed ad: il comunicato le prime dichiarazioni

Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale della squadra di Serie B: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione". Ai canali ufficiali della squadra toscana, il 54enne nato in Francia ha rilasciato le suein qualità di membro della dirigenza nerazzurra: "Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club".

Torino, Italia - 31 ottobre 202: Damien Comolli during a press conference at Allianz Stadium on October 31, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

A seguito dell'arrivo dell'ex Juve, anche l'azionista di maggioranza Alexander Knaster ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole: “Dopo diverse stagioni, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni”.