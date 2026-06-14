La signora Selinay, moglie di Damien Comolli, si è congedata con i tifosi bianconeri in modo poco felice e togliendosi un sassolino dalla scarpa. A detta della donna, il dirigente si sarebbe fin troppo speso per la causa della Juventus, mentre ora potrà godersi del tempo con la famiglia.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Juve, lady Comolli punge: "Ora avrà più tempo per me"

Il 12 giugno 2026 Damien Comolli e la Juventus si sono separati di comune accordo. Dopo le presunte tensioni con Spalletti, solo apparentemente dipanate da un summit al termine del campionato, Comolli è stato comunque allontanato dal club bianconero. Il suo lavoro non può essere considerato positivo, date le fallimentari sessioni di calciomercato estiva ed invernale. Inoltre, lee una gestione dei rapporti con il board non trasparente hanno fatto il resto.

TORINO, ITALIA - 29 MAGGIO: Commemorazione del 41° anniversario di Juventus 'Verso Altrove' - Heysel il 29 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Finalmente libero dallo stress che impone un lavoro così intenso, Damien Comolli potrà ora dedicarsi alla famiglia. Tramite una Instagram story apparsa sul suo profilo, la moglie dell'ex Chief Executive Officer della Juventus, Selinay Comolli, ha spiegato la "bontà" della recente risoluzione contrattuale: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà". Per quanto non si citi esplicitamente la Juventus, non ci sono dubbi sui riferimenti di lady Comolli. A detta sua, il marito ha lavorato fin troppo per la società bianconera.

Caricamento post Instagram...

La storia di Comolli con la Juventus, pertanto, non è finita nel modo auspicato ed ha avuto una durata fin troppo breve -. Alcuni tifosi, a dirla tutta, non hanno preso bene le parole della donna, soprattutto considerati i tanti errori da Direttore Generale che non hanno migliorato il tasso tecnico della squadra. Adesso, però, tutta l'attenzione e la fiducia sono riposte sul suo sostituto. Giovanni Carnevali , ex Sassuolo, si è già insediato formalmente nel board bianconero e potrà operare sin da subito per formare la Juventus del futuro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365