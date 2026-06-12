In casa Juventus inizia una nuova era in dirigenza con l'arrivo di Giovanni Carnevali. Negli ultimi minuti, infatti, il club proveniente da Torino ha annunciato in maniera ufficiale l'arrivo del dirigente che, per dodici anni, ha fatto parte della dirigenza del Sassuolo. Con questo nuovo incarico, il classe 1960 ha preso il posto di Damien Comolli ed inizierà la sua esperienza in uno dei club più importanti del panorama calcistico italiano.

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Carnevali nuovo amministratore delegato della Juventus: il comunicato ufficiale

Dopo ben dodici anni passati tra le fila della dirigenza del Sassuolo, squadra che negli anni è arrivata anche a disputare l'qualche anno fa, Carnevali inizierà la sua nuova avventura in un club molto importante come quello bianconero. Il classe 1960 nato a Milano prendere il posto di Comolli. Di seguito, ildella Juve presente sul proprio sito ufficiale:

Reggio Emilia, Italia - 17 maggio 2026: Giovanni Carnevali, CEO del Sassuolo, osserva prima della partita di Serie A tra Sassuolo e Lecce al Mapei Stadium. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

"Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero.

Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione".

"In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano".

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Le prime dichiarazioni di Carnevali

Nello stesso comunicato ufficiale sono presenti anche le prime dichiarazioni del nuovo amministratore dell Juve. Ledi Carnevali: “Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

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