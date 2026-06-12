Il difensore colombiano del Bologna sarebbe tra i profili seguiti del club giallorosso per l'eventuale post-Ndicka
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Nella corsa a Jhon Lucumì potrebbe inserirsi anche la Roma. Oltre al grande interesse da parte della Juventus, a caccia di un difensore centrale per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti, anche il club giallorosso avrebbe messo nel mirino il difensore colombiano del Bologna. Un interesse da parte dei capitolini che, in caso di addio di Ndicka, potrebbe diventare concreto.
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La Juventus su Jhon Lucumì ma situazione in stand-byJhon Lucumì potrebbe presto lasciare Bologna. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore di Cali, in questo momento in America impegnato con la Colombia ai Mondiali, sarebbe una delle figura corteggiate dal club bianconero, su richiesta proprio di Luciano Spalletti, per rinforzare il reparto difensivo. Lucumì ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro fino a metà luglio, ma sono attesi sviluppi proprio sul fronte bianconero.
Dopo i primi sondaggi del club piemontese, infatti, l'operazione Jhon Lucumì potrebbe assistere ad un'importante evoluzione. Come riportato nella giornata di ieri dalla tutta la stampa italiana, Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato della Juventus (attesa soltanto l'ufficialità da parte del club). Al suo posto, si scalda Giovanni Carnevali, da anni amministratore delegato del Sassuolo. Sulla base di queste informazioni, sarà importante capire, dunque, se con l'eventuale arrivo di Carnevali, Jhon Lucumì resterà un obiettivo concreto della Juventus o meno.
🚨🇨🇴 Jhon Lucumi (27) is an express request from Luciano Spalletti. @DiMarzio pic.twitter.com/zF4sRzK9rH— Juventus Xtra (@juven_xtra) June 12, 2026
Interesse della RomaLo stand-by dell'operazione da parte della Juventus potrebbe portare ad una nuova aggiunta nella corsa al difensore. Sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche la Roma sarebbe infatti interessata al centrale colombiano.
Al momento, si registra soltanto dell'interesse ma con l'eventuale addio di Evan Ndicka, il cui futuro a Roma ad oggi è incerto, il club giallorosso andrebbe, a quel punto, a caccia di un difensore centrale e, tra i profili seguiti, Jhon Lucumì potrebbe diventare un obiettivo concreto per la difesa di Gian Piero Gasperini.
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