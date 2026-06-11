A margine della conferenza stampa di presentazione di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna, l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha preso la parola per svelare alcuni interessanti retroscena di mercato. La dirigenza, infatti, seguiva il tecnico italo-tedesco già da diverso tempo: "Tedesco lo conosciamo da tempo, i primi contatti risalgono a quando volevamo sostituire Thiago Motta, quando abbiamo capito della sua volontà di andarsene, solo che al tempo lui era occupato con la Nazionale belga". Un corteggiamento che si è poi concretizzato di recente, in seguito all'addio di Vincenzo Italiano: "Quando ci siamo resi conto che proseguire con Italiano non era possibile lo abbiamo ricontattato. Devo dire che gli devo fare i complimenti per le cose che già conosceva sulla nostra squadra, sui giocatori e sulle modalità di gioco della squadra".

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Il nuovo ciclo e i complimenti al mister

ha poi voluto precisare le caratteristiche tecniche e umane che hanno spinto il club emiliano ad affidare laall'ex CT del. "Tedesco è un allenatore giovane ed è un bene perché porta cose nuove nonostante abbia comunque un curriculum importante", ha spiegato. "Ha tanta esperienza in diversi campionati esteri e sa gestire problematiche importanti essendo stato allenatore della nazionale belga. Lui non è stato un giocatore professionista, ma questo accresce ancora di più il suo merito perché saper convincere i calciatori quando non hai giocato da professionista non è facile. Oggi si apre un nuovo ciclo, speriamo che sia pieno di soddisfazione e risultati sportivi: il rapporto umano deve essere sempre al centro".

BOLOGNA, ITALIA - 26 FEBBRAIO: Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna, osserva la partita prima dell'incontro di ritorno dei play-off a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e SK Brann allo Stadio Renato Dall'Ara il 26 febbraio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il rinnovo di Orsolini e l'amore per il club

Oltre al capitolo, non potevano mancare le domande suldellae, in particolar modo, sulcontrattuale dell'idolo di casa. Le parole dihanno tranquillizzato l'intera piazza: "Orsolini è un giocatore particolare perché è il simbolo del Bologna in un calcio che sta perdendo le sue bandiere. Gli abbiamo fatto la proposta di rinnovo e pian piano ci stiamo avvicinando. La nostra intenzione è proseguire con lui".

Infine, una dolce chiosa sul suo lungo percorso dirigenziale: "Siamo tutti legati al Bologna, questo è il mio 31esimo campionato da amministratore delegato e il mio 13esimo con il Bologna. L'unica partita che non sono riuscito seguire fu lo spareggio con il Pescara per la tensione che avevo. Con il Bologna abbiamo costruito un club organizzato e trasparente e stiamo cercando di portare avanti progetti importanti. La voglia di continuare e la passione c'è sempre ma per ora è stato un bel cammino sicuramente".

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