Vincenzo Italiano, che ha da poco lasciato il Bologna, è ufficialmente il nuovo allenatore del club turco del Besiktas. Ma perché è andato in Turchia e non è invece rimasto in Italia, in Serie A? Cosa lo ha convinto?

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Vincenzo Italiano, allenerà il Besiktas

Convinto da progetto e stipendio

L'annuncio è arrivato tramite i social del club turco:. L'ex tecnico del Bologna , che ha lasciato i rossoblù dopo la fine della Serie A , ha optato per non rimanere nel nostro campionato e per cercare una nuova sfida all'estero. Una scelta per molti sorprendente visto che le pretendenti non mancavano: si era parlato di lui in ottica. Ma, alla fine, Italiano ha scelto il Besiktas. Perché?Partiamo dall'inizio. Nel corso degli ultimi giorni, la dirigenza della società turca ha avviato una trattativa rapida e decisa per aggiudicarsi il tecnico. A spianare la strada al Besiktas è stata la situazione del mercato del calcio italiano. Le due principali squadre che sembravano interessate al tecnico ex Fiorentina , hanno virato verso altre soluzioni. Il Napoli, infatti, è ormai praticamente certo che sulla panchina azzurra siederà Massimiliano, mentre il Milan , che ha esonerato proprio il livornese, è molto indietro nella programmazione della prossima stagionale e non ha neanche una dirigenza chiara alla quale fare capo. Il Besiktas, in pratica, ha avuto campo libero. Ed è riuscito a convincere Italiano con il progetto sportivo e, soprattutto, con un lauto stipendio.

Il club turco, infatti, ha promesso al suo nuovo allenatore una importante campagna di acquisti per rinforzare la squadra e per tornare competivi in campionato. Obiettivo? Ovviamente sfidare il Galatasaray. Ma ha anche garantito uno stipendio da top allenatore. Si parla, infatti, di un ingaggio di 6 milioni di euro: il doppio rispetto a quanto pagava il Bologna.

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