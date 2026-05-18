La Fiorentina deve fare i conti con il gravissimo infortunio di Fabiano Parisi, sostituito durante la partita con la Juventus. C'è lesione del crociato.
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Lo 0-2 della Fiorentina sulla Juventus ha restituito un pizzico di gioia ai tifosi viola, costretti per tutta la prima parte della stagione a una continua sofferenza nelle zone meno nobili della classifica. Il girone di ritorno è stato decisamente più positivo, con la salvezza centrata alcune settimane prima della fine del campionato. Durante la gara con i bianconeri, però, non è mancata una brutta tegola, con Fabiano Parisi che si è gravemente infortunato.
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Fiorentina, lesione al crociato per ParisiLa gara di Fabiano Parisi allo Stadium di Torino è durata appena mezz'ora. Intorno al trentesimo, infatti, dopo un leggero contrasto con Lloyd Kelly, l'esterno ex Empoli si è accasciato a terra. Subito apparso dolorante, ha chiamato ad ampi gesti il cambio con gli altri giocatori che hanno colto la gravità dell'infortunio. Dopo la distorsione del ginocchio, lo staff medico della Fiorentina, entrato in campo per soccorrerlo, ha avuto bisogno della barella. Sofferente e non essendo in grado di proseguire sulle sue gambe, lo stadio ne ha accompagnato l'uscita dal campo con un applauso molto sportivo.
Al suo posto Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha inserito Harrison. All'indomani della partita, come consuetudine, Parisi ha sostenuto esami clinico-strumentali, con aperte conferme delle peggiori aspettative. Al ragazzo è stata diagnosticata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rendendo necessario l'intervento chirurgico di ricostruzione. A breve, il classe 2000 rientrerà a Firenze, avviando il suo percorso di riabilitazione.
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