Lo 0-2 della Fiorentina sulla Juventus ha restituito un pizzico di gioia ai tifosi viola, costretti per tutta la prima parte della stagione a una continua sofferenza nelle zone meno nobili della classifica. Il girone di ritorno è stato decisamente più positivo, con la salvezza centrata alcune settimane prima della fine del campionato. Durante la gara con i bianconeri, però, non è mancata una brutta tegola, con Fabiano Parisi che si è gravemente infortunato.

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FIRENZE, ITALIA - 28 APRILE: Fabiano Parisi dell'ACF Fiorentina lotta per il pallone con Cristian Volpato dell'US Sassuolo durante la partita di Serie A TIM tra ACF Fiorentina e US Sassuolo allo Stadio Artemio Franchi il 28 aprile 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Fiorentina, lesione al crociato per Parisi

La gara di Fabiano Parisi allo Stadium di Torino è durata appena mezz'ora. Intorno al, infatti, dopo un leggero contrasto con Lloyd Kelly, l'esterno ex Empoli si è accasciato a terra. Subito apparso dolorante, ha chiamato ad ampi gesti il cambio con gli altri giocatori che hanno colto la gravità dell'infortunio. Dopo la distorsione del ginocchio, lo staff medico della Fiorentina, entrato in campo per soccorrerlo, ha avuto bisogno della. Sofferente e non essendo in grado di proseguire sulle sue gambe, lo stadio ne ha accompagnato l'uscita dal campo con un applauso molto sportivo.

Al suo posto Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha inserito Harrison. All'indomani della partita, come consuetudine, Parisi ha sostenuto esami clinico-strumentali, con aperte conferme delle peggiori aspettative. Al ragazzo è stata diagnosticata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rendendo necessario l'intervento chirurgico di ricostruzione. A breve, il classe 2000 rientrerà a Firenze, avviando il suo percorso di riabilitazione.

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Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione.. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".

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