Clima accesso e qualche momento teso nel post gara tra Juventus e Fiorentina. Protagonisti, Luciano Spalletti e Gudmundsson della Fiorentina reo di aver buttato un pallone fuori campo per fermare il gioco e regalare tempo prezioso alla sua squadra in vantaggio per 2-0.

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Fiorentina-Juventus 2-0

Tensione tra Spalletti e Gudmundsson

Si è chiusa con una sconfitta importante per la Juventus la partita di Firenze. Le due reti di Ndour e Mandragora regalano alla squadra diuna gradita vittoria e complicano enormemente le possibilità dei bianconeri di arrivare in Champions League. Nel post partita, il tecnico dei bianconeri ha cercato dila tensione e di limitare il tipico racconto della partita della vita:La Juventus, quindi, si giocherà tutto all'ultima giornata. Quattro squadre si contendono un unico posto nella prossima Champions : i bianconeri, appunto, la Roma, il Milan e il Como.Qualche momento pesante, però, c'è stato, forse inevitabilmente. Dopo il triplice fischio del direttore di gara, infatti, l'allenatore bianconero e il giocatore islandese sono stati protagonisti di una breve e accesa discussione. Gudmundsson ha lanciato un pallone fuori campo per cercare di far guadagnare tempo alla sua squadra nei minuti finali e Spalletti non ha gradito il gesto che ha poi definitoIl mister stesso ha poi raccontato l'accaduto:Per rimettere pace fra i due è poi intervenuto l'allenatore della Viola, Paolo Vanoli. L'alterco, così, è stato di brevissima durata e si è concluso senza particolari conseguenze.

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