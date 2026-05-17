Per placare gli animi è rapidamente intervenuto Paolo Vanoli.
Clima accesso e qualche momento teso nel post gara tra Juventus e Fiorentina. Protagonisti, Luciano Spalletti e Gudmundsson della Fiorentina reo di aver buttato un pallone fuori campo per fermare il gioco e regalare tempo prezioso alla sua squadra in vantaggio per 2-0.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Fiorentina-Juventus 2-0Si è chiusa con una sconfitta importante per la Juventus la partita di Firenze. Le due reti di Ndour e Mandragora regalano alla squadra di Vanoli una gradita vittoria e complicano enormemente le possibilità dei bianconeri di arrivare in Champions League. Nel post partita, il tecnico dei bianconeri ha cercato di smorzare la tensione e di limitare il tipico racconto della partita della vita: "Era una partita da vincere. Le partite della vita, le cose della vita, sono altre. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo". La Juventus, quindi, si giocherà tutto all'ultima giornata. Quattro squadre si contendono un unico posto nella prossima Champions: i bianconeri, appunto, la Roma, il Milan e il Como.
Tensione tra Spalletti e GudmundssonQualche momento pesante, però, c'è stato, forse inevitabilmente. Dopo il triplice fischio del direttore di gara, infatti, l'allenatore bianconero e il giocatore islandese sono stati protagonisti di una breve e accesa discussione. Gudmundsson ha lanciato un pallone fuori campo per cercare di far guadagnare tempo alla sua squadra nei minuti finali e Spalletti non ha gradito il gesto che ha poi definito "antisportivo". Il mister stesso ha poi raccontato l'accaduto: "Lui ha preso una palla da fuori e l’ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera anti-sportiva. Poi è venuto a salutarmi e gli ho detto "non mi toccare". Ha fatto una cosa anti-sportiva e non l’ho voluto nemmeno salutare. Ha sbagliato persona". Per rimettere pace fra i due è poi intervenuto l'allenatore della Viola, Paolo Vanoli. L'alterco, così, è stato di brevissima durata e si è concluso senza particolari conseguenze.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
#Spalletti: “Prima di mettere in discussione i calciatori bisogna mettere in discussione me. Abbiamo fatto partita pessima sotto tanti punti di vista, anche se l’episodio non ci è girato a favore. Prima dell’1-0 non avevamo subito quasi niente. 16 gol presi al primo tiro? Che ti… pic.twitter.com/sHfRVRfUub— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA