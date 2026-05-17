Il Napoli è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. I partenopei hanno sconfitto il Pisa per 0-3 e sono quindi certi di giocare la competizione nella scorsa stagione. La Juventus, invece, crolla contro la Fiorentina e si complica terribilmente le possibilità di tornare in Champions.

Il Napoli è in Champions League

Il tracollo della Juventus

Pisa-Napoli, ultima gara dei toscani in Serie A ci regala il primo verdetto della corsa per la Champions League. La squadra di, infatti, dopo la sconfitta con il Bologna e il pareggio col Como, si è saputa riprendere ed ha rapidamente avuto ragione dei padroni di casa allo stadio Romeo Anconetani. Gli azzurri liquidano la questione nella prima mezz'ora di gioco con i gol di. Ciliegina sulla torta, la rete finale diCrolla invece la Juventus di. E lo fa, contro la, dopo ben dieci gare utili di fila. Adesso, per i bianconeri, arrivare nell'Europa che conta è diventato decisamente molto complicato. Allo Stadium la Viola di Vanoli gioca una ottima gara e apre le danze al 34° con Ndour. A chiudere la partita, invece, ci pensa Mandragora nel finale.

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Il Milan vince a Genoa

Dopo due sconfitte consecutive e un pareggio il Milan didimostra di essere ancora vivo vincendo una partita difficilissima e molto sofferta per i rossoneri che faticano contro la squadra di De Rossi. Succede tutto nel secondo tempo. Al 50° segna l'1-0su rigore e all'81°sigla la rete decisiva. Vasquez accorcia all'87° e dà vita ad un finale incandescente ma favorevole al Diavolo.

GENOA, ITALIA - MAGGIO 17: Zachary Athekame del Milan festeggia dopo la rete durante il match di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

La Roma trionfa nel derby e il Como crede nel sogno

Due a zero, con doppietta di, e due cartellini rossi presi da Rovella e Wesley per condotta violenta. Un derby infuocato a Roma e non solo per le polemiche dei giorni precedenti sull'orario e sulla data in concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis. Ma le due reti dell'ex Atalanta salvano le speranze della squadra di Gasperini.

Uno a zero facile contro il Parma per la squadra di Fabregas. Alberto Moreno segna l'unica rete della partita e i lariani salgono al quinto posto a due punti di distanza dal Milan e dalla Roma e a pari con la Vecchia Signora.

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Novanta minuti folli nella corsa Champions e classifica stravolta 👇



✅ Napoli batte il Pisa e vola matematicamente in Champions

✅ Il Como supera il Parma e scavalca la Juventus al 5° posto

✅ Il Milan vince a Genova e sale a quota 70… pic.twitter.com/HLRQZdm5zP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 17, 2026

La situazione in zona Champions

Con la matematica qualificazione dei partenopei mancano due squadre all'appello. C'è un solo posto in Champions League e se lo giocano, negli ultimi 90 minuti di campionato, Juventus, Como, Milan e Roma. Partiamo dai giallorossi di Gasperini : sono certi di andare in Europa se battono l'Hellas Verona, senza doversi preoccupare dei risultati di rossoneri e bianconeri. Situazione uguale per il Milan: deve vincere contro il Cagliari.

La Juventus, dal canto suo, è nei guai. Anche vincendo il Derby contro il Torino gli uomini di Spalletti devono sperare in un passo falso di Milan, Roma e Como. Se due di queste squadre fanno tre punti, sarà Europa League. Nell'eventualità in cui, invece, una di queste tre squadre pareggiasse e la Vecchia Signora vincesse, sarebbe Champions League. E il Como? Deve vincere contro la Cremonese e sperare nella sconfitta di una delle rivali.

Nella, incredibile, eventualità in cui tutte e quattro le compagini arrivino a pari punti alla fine dell'ultima giornata a decidere chi va a giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie sarebbe la classifica avulsa tramite gli scontri diretti. E sarebbero le due formazioni lombarde a raggiungere l'agognato obiettivo.

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