Si è forse chiusa la telenovela riguardante data e orario del derby di Roma. La Prefettura, infatti, ha accettato la proposta fatta dalla Lega Serie A: il derby di Roma si giocherà domenica, alle ore 12:00 e allo stesso orario anche le altre gare interessate dalla corsa alla Champions League.

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Il caos fra il derby e gli Internazionali di Tennis

La concomitanza tra il sentitissimo derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali di tennis e la programmazione di un calendario della Serie A fatto con i piedi , hanno provocato l'insorgere di una enorme polemica: spostare la partita di calcio o la finale di tennis? L'idea della Lega Serie A era quella di far giocare il derby, in contemporanea con gli altri match decisivi per il destino della corsa alla Champions League.

Il Prefetto di Roma, rifiutando la proposta della Serie A di posticipare il torneo di tennis, aveva spostato la partita di calcio, con una ordinanza, a lunedì, ore 20:45. Generando una, ennesima, serie di proteste e polemiche da più parti. L'ad De Siervo, inoltre, aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso al Tar e così è stato.

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La Prefettura e la proposta della Lega Serie A

Il Tribunale Amministrativo Regionale, però, non ha preso una decisione e ha rinviato le parti in causa a parlarsi e accordarsi sulla spinosa questione. Che, adesso, pare essere risolta. La Lega aveva proposto una soluzione di compromesso: giocare a mezzogiorno e far slittare il tennis alle 17:30. La Prefettura, dopo un primo no, in seguito ha però cambiato idea: il calcio d'inizio sarà domenica, di mezzogiorno. Per tutti, o meglio per tutte le partite che sono decisive per stabilire chi andrà a giocarsi la prossima Champions League. E quindipartono nello stesso momento di

E la finale degli Internazionali? Slitta o no? Al momento non è ancora dato sapere e questo è l'ultimo tassello che manca da capire. Ma almeno, forse, le polemiche sono terminate.

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Il Derby di Roma si giocherà domenica alle 12.00

La Prefettura ha accettato la proposta della Lega Serie A

Stesso orario per le altre partite della corsa Champions#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) May 14, 2026

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