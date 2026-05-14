La stagione sta per terminare e l'Arsenal di Mikel Arteta ha ancora la possibilità di vincere due titoli molto importante. Il club proveniente dal Nord di Londra, infatti, occupa il primo posto in Premier League a due giornate dalla fine del campionato ed è in finale di Champions League. Per il campionato sta lottando col Manchester City, che è a -2, mentre in ambito europeo se la dovrà vedere coi Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Anche se mancano ancora diversi giorni alla partita contro i francesi, il tecnico spagnolo sta già pensando

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Monaco, Germania - 6 maggio 2026: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain controlla il pallone durante il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Arsenal, Arteta ha trovato l'antidoto per fermare K'varatskhelia

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Nel corso della stagione, l'Arsenal ha dovuto far fronte ai tantiche hanno tormentato i suoi giocatori. Tra questi, possiamo menzionareed altri. A questa lista, di recente, si è aggiunto anche, il quale ha terminato in anticipo la stagione e, di conseguenza, salterà la finale di Champions League delcontro il Paris Saint-Germain. Con quest'infortunio ed anche quello didi due mesi fa, adesso Arteta si ritrova senza terzini destro. Questa situazione d'emergenza ha portato lo spagnolo a provare in quel ruolo

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Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di Arteta in vista della partita di lunedì sera contro il già retrocesso Burnley. Lo spagnolo ha dato un aggiornamento su Timber. Le sue parole: "Ultimamente ha fatto dei progressi. Si cercherà di metterlo in forma ed averlo a disposizione il prima possibile, ma questo è da vedere. Ci sono le possibilità che possa tornare per la finale di Champions, ma non posso dirvi qualcosa di concreto. Lui farà di tutto per fare diventare questa possibilità una certezza". Su Mosquera terzino destro, invece, ha dichiarato: "Abbiamo provato questa soluzione visto che l'emergenza riguardava la stessa zona del campo ed abbiamo ottenuto un giusto livello di prestazioni e costanza".

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