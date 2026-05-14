In attesa di portare a termine la missione che riguarda la vittoria del campionato inglese, il tecnico dei Gunners sta già pensando alla partita di fine maggio
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
La stagione sta per terminare e l'Arsenal di Mikel Arteta ha ancora la possibilità di vincere due titoli molto importante. Il club proveniente dal Nord di Londra, infatti, occupa il primo posto in Premier League a due giornate dalla fine del campionato ed è in finale di Champions League. Per il campionato sta lottando col Manchester City, che è a -2, mentre in ambito europeo se la dovrà vedere coi Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Anche se mancano ancora diversi giorni alla partita contro i francesi, il tecnico spagnolo sta già pensando
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Arsenal, Arteta ha trovato l'antidoto per fermare K'varatskheliaNel corso della stagione, l'Arsenal ha dovuto far fronte ai tanti infortuni che hanno tormentato i suoi giocatori. Tra questi, possiamo menzionare Riccardo Calafiori, Mikel Merino, Bukayo Saka ed altri. A questa lista, di recente, si è aggiunto anche Ben White, il quale ha terminato in anticipo la stagione e, di conseguenza, salterà la finale di Champions League del 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Con quest'infortunio ed anche quello di Jurrïen Timber di due mesi fa, adesso Arteta si ritrova senza terzini destro. Questa situazione d'emergenza ha portato lo spagnolo a provare in quel ruolo Declan Rice e Mosquera.
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Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di Arteta in vista della partita di lunedì sera contro il già retrocesso Burnley. Lo spagnolo ha dato un aggiornamento su Timber. Le sue parole: "Ultimamente ha fatto dei progressi. Si cercherà di metterlo in forma ed averlo a disposizione il prima possibile, ma questo è da vedere. Ci sono le possibilità che possa tornare per la finale di Champions, ma non posso dirvi qualcosa di concreto. Lui farà di tutto per fare diventare questa possibilità una certezza". Su Mosquera terzino destro, invece, ha dichiarato: "Abbiamo provato questa soluzione visto che l'emergenza riguardava la stessa zona del campo ed abbiamo ottenuto un giusto livello di prestazioni e costanza".
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