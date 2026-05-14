Dopo il successo per 3-0 sul Crystal Palace, risultato che ha permesso al Manchester City di restare a due lunghezze dalla vetta occupata dall’Arsenal, Pep Guardiola ha concentrato le sue dichiarazioni soprattutto su Bernardo Silva, esaltandone leadership e intelligenza tattica più che soffermarsi sulla prestazione di Phil Foden. Il tecnico catalano ha infatti ribadito quanto il centrocampista portoghese rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per la squadra, scherzando sul suo ruolo da “veterano” per esperienza e personalità, contrapposto alla giovane età e al margine di crescita ancora ampio del talento inglese, sottolineando come entrambi restino comunque fondamentali nel progetto dei Citizens.

Pep Guardiola dopo la partita di Premier League Everton - Manchester City - Getty Images

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Le dichiarazioni di Guardiola in conferenza stampa

"Mi è piaciuto molto il suo intuito difensivo. È sempre al posto giusto al momento giusto".

LA BATTUTA SU BERNARDO E FODEN - "Nella vita tutto si può cambiare o sostituire, compresi allenatori e direttori sportivi, ma ci sono giocatori che sono un po' più difficili da rimpiazzare. Bernardo ha qualcosa di straordinario. Bernardo è già un nonno, è troppo vecchio e Phil è ancora un ragazzo. Ha 24/25 anni e ha molto da migliorare".

La sua disponibilità al sacrificio, unita a una qualità tecnica costante, ha reso il numero 20 una pedina chiave all’interno di un ciclo lungo nove anni ormai vicino alla conclusione. Il futuro di Bernardo Silva appare già definito lontano dall’Manchester City, con il centrocampista che ha annunciato l’addio al termine della stagione, trasformando le ultime partite in un vero e proprio saluto al club. Nonostante questo, la squadra di Pep Guardiola deve restare pienamente concentrata: a due turni dalla fine della Premier League, i Citizens, campioni in carica, inseguono l’Arsenal e sperano in un passo falso dei Gunners per riaprire la corsa al titolo.

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L'annata del Manchester City e la lotta con l'Arsenal

La stagione delè arrivata alle battute decisive con una corsa al titolo ancora apertissima, ma ormai ridotta a un duello a distanza con l’Arsenal guidato da. A due giornate dal termine della, i Citizens inseguono con margini minimi e senza possibilità di errore, costretti a vincere entrambe le gare rimanenti e sperare in un passo falso dei Gunners per ribaltare la classifica. Un finale ad alta tensione che sintetizza un’annata intensa, giocata sul filo dell’equilibrio e decisa da dettagli, in cui l’esperienza del gruppo dicontinua a tenere vivo il sogno del titolo fino all’ultimo minuto.

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