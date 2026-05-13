Pep Guardiola contro gli arbitri. Poco prima del potenziale match decisivo contro il Crystal Palace, l'allenatore del Manchester City è tornato a far discutere polemizzando su arbitri e VAR. Una critica probabilmente figlia del tempo ma che arriva a pochissimi giorni dalla controversa decisione arbitrale nel match tra Arsenal e West Ham, durante il quale è stato annullato il gol del pareggio agli Hammers per un presunto fallo sul portiere Raya, che avrebbe permesso ai Citizens di guadagnare terreno nel testa a testa per il primato della Premier League.

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Pep Guardiola incolpa gli arbitri per le due finali perse

Prima del recupero tra, l'allenatore spagnolo si è lasciato andare a qualche critica arbitrale affermando: "Abbiamo perso quelle finali perché gli arbitri e il VAR non hanno fatto il loro dovere. Non mi fido degli arbitri e del VAR, non mi sono mai fidato di niente da quando sono arrivato tanto tempo fa".

LONDRA, INGHILTERRA - 25 APRILE: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce durante la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton il 25 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Le partite a cui fa riferimento Pep Guardiola, riguardano le ultime due finali di FA Cup contro Manchester United (nel 2024) e Crystal Palace (nel 2025). Due sconfitte scottanti, nella quale i Citizens rivendicavano degli episodi arbitrali a sfavore. Nello specifico: due mancati rigori su Erling Haaland nella finale contro i Red-Devils e la mancata espulsione del portiere avversario Dean Henderson in occasione della finale dell'anno successivo contro i londinesi.

"We lost two finals because of referees"



Manchester City manager Pep Guardiola says he has "never trusted anything" with referees and VAR after a pivotal decision in the Premier League title race 🏆 pic.twitter.com/9M4DXUw3mZ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2026

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Le lamentele sul VAR e le parole in vista del Crystal Palace

VAR

è come lanciare una moneta. Quando sono arrivato qui, ero stato al Barcellona e al Bayern Monaco, e ho semplicemente detto: 'Fatelo meglio, fatelo meglio' (riferito all'intervento del VAR, ndr). Il resto è compito delle istituzioni che stabiliscono le regole".

L'ex allenatore di Barça non ha nemmeno risparmiato il VAR e le regole del suo intervento spiegando: "Il

Infine, Pep Guardiola ha spostato l'attenzione sull'imminente match contro il Crystal Palace invitando i suoi ragazzi alla concentrazione e a pensare di chiudere il campionato al meglio sapendo che il destino della Premier League non è più nelle loro mani: "Ho imparato che bisogna fare meglio, mettersi nelle condizioni di far meglio e soltanto dopo si può solo dare la colpa a se stessi. Dobbiamo far meglio per noi stessi, e questo significa che contro il Palace bisogna essere concentrati, concentrati e ancora concentrati. Il destino del campionato? Non è nelle nostre mani. L'importante è il Palace e poi vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Ho imparato che quando perdi la concentrazione, ti trovi in ​​una situazione pericolosa".

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