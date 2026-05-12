I due calciatori in scadenza hanno deciso di lasciare i propri tifosi omaggiando i supporter doc del club inglese: una replica dell'immagine scattata da Kevin Cummins nel 1994
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La stagione del Manchester City sta per concludersi e con essa rischia di terminare anche un grosso ciclo vincente. Il club di Manchester è ancora in lotta su due fronti differenti. La Premier League si è complicata dopo l'inaspettato pareggio per 3-3 contro l'Everton e adesso serve un passo falso (difficile) dell'Arsenal contro un Burnley già retrocesso e un Crystal Palace concentrato sulla Conference League. Tuttavia c'è ancora da conquistare la finale di FA Cup contro un Chelsea disastrato e ancora scosso dai continui cambi di allenatore stagionale.
Guardiola si augura di riuscire a portare a casa almeno un trofeo, forse l'ultimo per lui con i citizens. Eppure, se sul tecnico catalano aleggia ancora dell'incertezza, due elementi chiave del ciclo Guardiolano sono ufficialmente pronti per i saluti. Bernardo Silva e John Stones dicono addio al Manchester City, con una rappresentazione tipica del tifo Citizen.
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Bernardo Silva e John Stones omaggiano gli OasisBernardo Silva era arrivato alla corte di Pep Guardiola durante la stagione 2017-18, all'interno di una campagna di calciomercato faraonica per l'allenatore spagnolo. Con "soli" 50 milioni, il Manchester City si è accaparrato un calciatore destinato a fare la storia del club con 452 presenze condite da 76 reti in 9 stagioni. Il tutto arricchito da 19 trofei tra cui 6 Premier League e 1 Champions League. Mezz'ala, esterno o trequartista, ha ricoperto ogni ruolo del centrocampo aumentando sempre a dismisura la qualità del palleggio.
Legendary duo, iconic photo 🩵📸 pic.twitter.com/QLsCwYUuKQ— Manchester City (@ManCity) May 12, 2026
John Stones ha raggiunto il Manchester City prima del portoghese, arrivando nel 2016-17, la prima stagione di Guardiola. 277 partite e 19 reti per il centrale inglese, troppo spesso vittima di infortuni e problemi fisici. Tuttavia, la sua qualità in impostazione ha catturato l'occhio di Pep che ne ha sempre apprezzato il tocco di palla. Anche per lui il numero di trofei col City arriva a 19, non avendo conquistato nulla durante la prima annata.
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I due calciatori non hanno voluto lasciare il club senza prima celebrare la cultura della società di Manchester. Kevin Cummins è stato così chiamato dal City per ricreare la celebre foto del duo musicale degli Oasis con i due partenti. Nel 1994, vicino all'ex stadio del club, Maine Road, Liam e Noel Gallagher si fecero ritrarre con le maglie del Manchester City, sponsorizzate dal brand "Brother". Il fotografo, anch'esso tifoso citizen, ha rivelato alcuni dettagli della sessione: "Era chiaro che Bernando fosse perfetto al posto di Liam ed è arrivata la conferma quando lui stesso ha chiesto "Chi di noi due sarà Liam?".
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