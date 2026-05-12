La stagione del Manchester City sta per concludersi e con essa rischia di terminare anche un grosso ciclo vincente. Il club di Manchester è ancora in lotta su due fronti differenti. La Premier League si è complicata dopo l'inaspettato pareggio per 3-3 contro l'Everton e adesso serve un passo falso (difficile) dell'Arsenal contro un Burnley già retrocesso e un Crystal Palace concentrato sulla Conference League. Tuttavia c'è ancora da conquistare la finale di FA Cup contro un Chelsea disastrato e ancora scosso dai continui cambi di allenatore stagionale.

Guardiola si augura di riuscire a portare a casa almeno un trofeo, forse l'ultimo per lui con i citizens. Eppure, se sul tecnico catalano aleggia ancora dell'incertezza, due elementi chiave del ciclo Guardiolano sono ufficialmente pronti per i saluti. Bernardo Silva e John Stones dicono addio al Manchester City, con una rappresentazione tipica del tifo Citizen.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 21 MAGGIO: Bernardo Silva del Manchester City si gode i festeggiamenti dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea FC all'Etihad Stadium il 21 maggio 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

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Bernardo Silva e John Stones omaggiano gli Oasis

Legendary duo, iconic photo 🩵📸 pic.twitter.com/QLsCwYUuKQ — Manchester City (@ManCity) May 12, 2026

Bernardo Silva era arrivato alla corte di Pep Guardiola durante la stagione, all'interno di una campagna di calciomercato faraonica per l'allenatore spagnolo. Con "soli"milioni, il Manchester City si è accaparrato un calciatore destinato a fare la storia del club conpresenze condite dareti in 9 stagioni. Il tutto arricchito datrofei tra cui 6 Premier League e 1 Champions League. Mezz'ala, esterno o trequartista, ha ricoperto ogni ruolo del centrocampo aumentando sempre a dismisura la qualità del palleggio.

John Stones ha raggiunto il Manchester City prima del portoghese, arrivando nel 2016-17, la prima stagione di Guardiola. 277 partite e 19 reti per il centrale inglese, troppo spesso vittima di infortuni e problemi fisici. Tuttavia, la sua qualità in impostazione ha catturato l'occhio di Pep che ne ha sempre apprezzato il tocco di palla. Anche per lui il numero di trofei col City arriva a 19, non avendo conquistato nulla durante la prima annata.

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I due calciatori non hanno voluto lasciare il club senza prima celebrare la cultura della società di Manchester. Kevin Cummins è stato così chiamato dal City per ricreare la celebre foto del duo musicale degli Oasis con i due partenti. Nel 1994, vicino all'ex stadio del club, Maine Road, Liam e Noel Gallagher si fecero ritrarre con le maglie del Manchester City, sponsorizzate dal brand "Brother". Il fotografo, anch'esso tifoso citizen, ha rivelato alcuni dettagli della sessione: "Era chiaro che Bernando fosse perfetto al posto di Liam ed è arrivata la conferma quando lui stesso ha chiesto "Chi di noi due sarà Liam?".

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