Nel posticipo della giornata numero 36 di Premier League il Tottenham non va oltre l'1-1 in casa contro il Leeds nel North London. Al vantaggio di Mathys Tel che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali con un tiro a giro al minuto, risponde Dominic Calvert-Lewin al 74esimo su rigore. Nei 13 minuti di recupero concessi dall'arbitro, praticamente un tempo supplementare, sono gli ospiti a sfiorare clamorosamente il gol con Sean Longstaff. Il tiro colpisce la traversa interna con la palla che rimbalza nei pressi della linea di porta, ma non entra. Il pari tiene ancora aperta la porta della salvezza per il West Ham.

Tottenham: passo falso e adesso la salvezza in Premier League si decide a Stamford Bridge

Roberto De Zerbi, manager del Tottenham Hotspur dopo la partita di Premier League contro il Leeds giocata l'11 Maggio 2026 a Londra - Ph Getty Images

Il pareggio di ieri sera permette agli Spurs di fare un passettino in avanti e toccare quota 38 punti, due in più del West Ham fermo a 36. Il calendario alla prossima propone un Chelsea - Tottenham a Stamford Bridge che promette scintille e un Newcastle - West Ham con gli Hammers che dovranno per forza fare risultato al St James' Park. Ultima giornata West Ham - Leeds e Tottenham - Everton.

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Chi l'avrebbe mai detto?

Nuno Espirito Santo, manager del West Ham United - Ph Getty Images

Una vittoria ieri sera avrebbe di fatto chiuso ogni discorso, o quasi. Gli Spurs con i tre punti avrebbero messo ben quattro punti di distanza dagli Irons, ma l'ennesimo passo falso costringerà la squadra dia fare la partita della vita nel West London in casa del Chelsea. Situazione grottesca, quasi surreale. In un certo senso i Blues, che non hanno certo vissuto una stagione entusiasmante, possono togliersi lo sfizio di spingere verso il baratro i rivali acerrimi. Il West Ham dopo la sconfitta contro l'Arsenal sembrava già spacciato, ma questa Premier League sembra non finire mai.

Con due giornate alla fine, sei punti ancora a disposizione e una calendario non proprio semplicissimo pe entrambe le squadra il finale di questo campionato di Premier League sarà tutto da vivere, fino all'ultima giornata. Una tra West Ham e Tottenham l'anno prossimo giocherà la Championship. A inizio stagione chi l'avrebbe mai detto?