Arriva il passo falso del Tottenham: adesso la salvezza si decide a Stamford Bridge
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Nel posticipo della giornata numero 36 di Premier League il Tottenham non va oltre l'1-1 in casa contro il Leeds nel North London. Al vantaggio di Mathys Tel che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali con un tiro a giro al minuto, risponde Dominic Calvert-Lewin al 74esimo su rigore. Nei 13 minuti di recupero concessi dall'arbitro, praticamente un tempo supplementare, sono gli ospiti a sfiorare clamorosamente il gol con Sean Longstaff. Il tiro colpisce la traversa interna con la palla che rimbalza nei pressi della linea di porta, ma non entra. Il pari tiene ancora aperta la porta della salvezza per il West Ham.
Tottenham: passo falso e adesso la salvezza in Premier League si decide a Stamford Bridge
Il pareggio di ieri sera permette agli Spurs di fare un passettino in avanti e toccare quota 38 punti, due in più del West Ham fermo a 36. Il calendario alla prossima propone un Chelsea - Tottenham a Stamford Bridge che promette scintille e un Newcastle - West Ham con gli Hammers che dovranno per forza fare risultato al St James' Park. Ultima giornata West Ham - Leeds e Tottenham - Everton.
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Chi l'avrebbe mai detto?
Con due giornate alla fine, sei punti ancora a disposizione e una calendario non proprio semplicissimo pe entrambe le squadra il finale di questo campionato di Premier League sarà tutto da vivere, fino all'ultima giornata. Una tra West Ham e Tottenham l'anno prossimo giocherà la Championship. A inizio stagione chi l'avrebbe mai detto?
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