Il Chelsea continua a navigare nell'incertezza più totale. Anche il termine della stagione sta diventando una lenta sofferenza. In Premier League è arrivato un pareggio contro il Liverpool, che ha smosso ben poco a livello di classifica. La rete del capitano Enzo Fernandez ha impedito ai blues di finire in una posizione ben peggiore del non posto, a pari punti con l'Everton (49) decimo. Tuttavia, la squadra di Londra sembra lontana dall'accesso ad una qualificazione europea. Il Bournemouth (55) e il Brighton (53) occupano gli slot per l'Europa League e la Conference League, mentre il Brentford del bomber Igor Thiago è saldo all'ottavo posto con 51 punti. L'unica speranza rimane la finale di FA Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola, ma le possibilità rimangono molto basse. Tuttavia, la dirigenza si sta già muovendo per cercare il prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Chelsea. Nel casting è così spuntato Filipe Luis.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Filipe Luis, allenatore del Flamengo, reagisce dopo aver ricevuto la medaglia di secondo posto al termine della partita di CONMEBOL Recopa 2026 tra Flamengo e Lanus allo stadio Maracanã il 26 febbraio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

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Filipe Luis è nel mirino di BlueCo

🚨 Former Flamengo manager Filipe Luis, ready for new chapter in Europe this summer.



As reported two days ago, he’s open to a new club and his camp has started working on options for the Brazilian coach.



Filipe was on BlueCo list last January during Chelsea/Strasbourg changes.… pic.twitter.com/Y2AXDFIzpf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Dopo le dimissioni di Enzo Maresca e l'interregno horror di Liam Rosenior, la squadra di Todd Boehly non vuole più sbagliare uomo. Perciò, nella rosa dei candidati sono presenti profili molto interessanti, capaci di valorizzare i giovani e di giocare un calcio proattivo e moderno. Si va dal complicato e incatenato Cesc Fabregas al precoce Xabi Alonso, passando per tecnici vicini come Andoni Iraola delle cherries o Oliver Glasner del Palace, già sicuri partenti in estate.

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Tuttavia, ad attirare le attenzioni della dirigenza blues nelle ultime settimane è stato il nome di Filipe Luis. Il tecnico brasiliano ha un passato vincente nella squadra londinese, con 1 campionato vinto nell'unica stagione giocata col Chelsea (2014-15). Dopo il ritorno all'Atletico Madrid, l'ex terzino è tornato in patria al Flamengo. Con i rossoneri ha vinto due campionati da giocatore prima di essere promosso ad allenatore (dall'U-20) nel 2024. La proprietà del Chelsea è rimasta colpita dal grande lavoro svolto da Filipe Luis con il Flamengo: 9 trofei tra cui uno scudetto brasiliano e una Copa Libertadores, perdendo la Coppa Intercontinentale col PSG solo ai calci di rigore. BlueCo vorrebbe approfondire il curriculum dell'ex calciatore per valutarlo eventualmente anche per la panchina dello Strasburgo.

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