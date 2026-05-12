Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, sta vivendo settimane molto intense. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha dovuto fare i conti con due eventi carichi di emozioni contrastanti: il lutto per la scomparsa del padre e la conquista del titolo con il Barcellona. Dopo un periodo così frenetico, però, ora può ritrovare serenità anche grazie al rinnovo di contratto appena annunciato, che stabilizza il suo futuro per i prossimi due anni.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcellona, viene lanciato in aria dai giocatori del Barcellona durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo della LaLiga, dopo la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcellona e Real Madrid CF presso lo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Il rinnovo fino al 2028 che accontenta tutti

Il tecnico del Barcellona è intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Alavés. Hansi Flick ha annunciato il rinnovo del suo contratto fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Queste le sue parole: "Sono molto felice, sia per me sia per la fiducia accordata al mio staff, con la possibilità di lavorare per uno o due anni in più. Molti allenatori sarebbero contenti di avere un contratto di tre, quattro o cinque anni, ma in questo caso, al Barça, è giusto limitarlo e lo apprezzo. Andremo avanti fino al 2028 e poi vedremo; se tutto andrà bene, prenderemo la decisione di restare un anno in più. Il club ne ha il diritto, io anche, ed è un buon accordo".

Società e allenatore hanno trovato un’intesa per continuare insieme. Ora la vittoria della Liga dovrà diventare il punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi.

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Flick guarda già avanti

Durante la conferenza, Flick si è emozionato e ha spiegato alla stampa quanto sia stato importante il sostegno ricevuto dal club, ormai per lui una seconda famiglia, dopo la scomparsa del padre. "Negli ultimi giorni mi è stato molto chiaro che mi trovo nel posto giusto. Apprezzo molto tutto ciò che hanno dato a me e alla mia famiglia e sono pronto per la prossima stagione. Abbiamo un grande impegno davanti a noi: lavorare ancora più duramente per raggiungere il massimo livello e vincere titoli".

Il legame tra il tecnico e il club è sempre più forte e questo rinnovo rappresenta l’ennesima conferma della volontà della società di portare avanti un progetto vincente.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcellona, festeggia con il Presidente eletto del FC Barcellona Joan Laporta dopo la vittoria del Barcellona contro il Real Madrid e la conquista del titolo della LaLiga, in seguito alla partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcellona e Real Madrid CF presso lo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Le parole di Flick sulla Champions: " Ci riproveremo, questo è ciò che posso dire"

Il futuro blaugrana appare promettente: c’è una proposta di gioco chiara, guidata da un tecnico che non rinuncia alle proprie idee, e un gruppo di giovani pronti a seguirlo. Il Barcellona resta una seria candidata alla vittoria della Champions nei prossimi anni. È questo l’obiettivo che accende l’entusiasmo della piazza, e Flick non intende sottrarsi a questa aspettativa: "Tutti hanno questo sogno incredibile di vincere la Champions. Ci riproveremo, questo è ciò che posso dire. Sono grato per la fiducia che mi è stata data per lavorare qui ancora per molti anni".

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