In mattinata il mondo blaugrana ha appreso la notizia del lutto per Hansi Flick. Il padre del tecnico tedesco è morto nelle prime ore del giorno, proprio alla vigilia del Clásico contro il Real Madrid. Questo è uno dei momenti sportivi più delicati di questa stagione per il Barcellona.

BARCELONA, SPAGNA - 3 MARZO: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, osserva dopo la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra FC Barcelona e Atlético de Madrid al Camp Nou il 3 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Flick, una perdita importante in famiglia

Se il Flick vincesse oggi contro il Real Madrid, conquisterebbe il trofeo tanto atteso. Ma a che prezzo emotivo? Il tecnico ha perso il padre stamattina, ma ha dichiarato a delle fonti nell'ultima ora di voler restare vicino alla squadra. Il tedesco ha deciso di non rientrare in Germania oggi. Rimarrà in panchina, e guiderà il Barça nel big match. Questo momento difficilissimo ha un significato profondo per il gruppo. Il Clásico assume così un valore unico, oltre il campo.

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Un trionfo da conquistare per il tecnico

Conquistare la Liga proprio contro i grandi rivali del Real Madrid scriverebbe una pagina epica. Diventerebbe la

nella storia blaugrana. Lo dovrà fare senza Yamal e Raphinha, in un match che arriva con tante polemiche dopo gli scontri in casa Real Madrid. Un trofeo amaro per Flick, ma immortale per i tifosi. La squadra lo dedicherebbe al tecnico, trasformando il dolore in forza. Il match si giocherà in un Camp Nou pieno, pronto a esplodere di gioia.

I comunicati di Barcellona e Real Madrid

I due club che si sfideranno stasera hanno deciso di mostrare il loro supporto all'allenatore. Entrambi hanno pubblicato dei comunicati ufficiali sui rispettivi account x:

"FC Barcelona e tutta la famiglia blaugrana desiderano inviare tutto il nostro affetto a Hansi Flick per la morte di suo padre. Condividiamo il tuo dolore e i nostri pensieri sono con te e la tua famiglia in questo momento difficile".

"Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il Consiglio di Amministrazione piangono profondamente la morte del padre di Hansi Flick, allenatore del F. C. Barcelona. Il Real Madrid esprime le sue condoglianze e il suo affetto ai familiari e a tutti i suoi cari. Riposi in pace".

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