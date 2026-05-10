Mbappé salta il Clasico. L'attaccante francese non ci sarà per la super sfida contro il Barcellona. La decisione è arrivata qualche minuto fa. Arbeloa ha diramato la lista dei convocati: torna Courtois, ma non c'è l'ex Psg. La sua assenza era già nell'aria, ma ora è ufficiale. Il Real, quindi, non potrà far affidamento alla sua punta di diamante. Che negli ultimi giorni è stato risucchiato da un vero e proprio vortice: i tifosi hanno aperto una petizione per mandarlo via, raggiungendo quasi 50 milioni di firme. Uno scenario assurdo, per quello che rappresenta ad oggi, l'acquisto più oneroso della storia dei blancos.

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🚨 Kylian Mbappé will NOT play El Clásico today, not even in Real Madrid squad. ❌



Kylian didn’t feel good in final training session ahead of the game, not fully recovered from injury yet. pic.twitter.com/IKKBeU1HGP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Mbappé, niente clasico e possibile addio a fine stagione

Nel pieno della tempesta che sta attraversando ilin una delle settimane più delicate vissute a Valdebebas negli ultimi anni, la squadra disi prepara al Clasico contro il Barcelona con una missione precisa: evitare che i blaugrana possano festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. I blancos, però, dovranno fare a meno di. L’attaccante francese non ha terminato l’allenamento di ieri con il gruppo e, dopo l’ultimo test svolto questa mattina a Valdebebas, è stato deciso che resterà a Madrid. Un’assenza pesante, soprattutto guardando i numeri: Mbappé segna contro il Barca ogni 67 minuti, anche se non ha mai servito un assist in un

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Ma attorno al futuro del francese iniziano ad addensarsi anche ombre inattese. Quella che sembrava destinata a diventare una storia d’amore perfetta con il Real Madrid si sta lentamente trasformando in un rapporto pieno di tensioni e dubbi. Dagli infortuni che hanno alimentato sospetti, fino alle polemiche legate alla sua vita privata e alle uscite con Ester Exposito, parte della tifoseria ha iniziato a storcere il naso davanti ad alcuni atteggiamenti del numero 9. E ora, sullo sfondo, iniziano a emergere anche i primi interrogativi sul suo futuro. Che potrebbe essere lontano da Madrid.

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