Quando si gioca nel Real Madrid, se non vinci tutto i tifosi contestano. Anche se ti chiami Kylian Mbappé. Il curriculum del francese, in termini di trofei e di reti in carriera, non può che essere degno di nota ma con il club madrileno è completamente diverso. Numeri e Coppe non bastano a conquistare il cuore della tifoseria se non si vince e dato poi le ultime polemiche adesso tutti vogliono la testa del numero 10. O meglio, in 31 milioni.

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Kylian Mbappe durante la sfida contro il Betis Siviglia. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Real Madrid, petizione "Mbappé Fuera" tocca le 31 milioni di firme

Scontro totale tra i tifosi del #RealMadrid e Kylian #Mbappe 🚨



La vacanza in Sardegna della stella dei blancos non è piaciuta, a tal punto da lanciare una petizione chiamata “Mbappé Fuera” per mandar via il loro numero 10🤯❌#Sportitalia pic.twitter.com/WaUu8mPgbE — Sportitalia (@tvdellosport) May 5, 2026

Non c'è un momento di pace in casa Real Madrid , soprattutto per Kylian. L'attaccante francese, come ricordiamo, è alle prese con un infortunio alla gamba sinistra che, comunque, non sembra mettere in dubbio la sua presenza per il Clasico di domenica sera, ma i suoi viaggio dell'ultima settimana hanno mandato la tifoseria madrilena su tutte le furie. Nel vero senso della parola.

Già delusi per una stagione che ormai è destinata a chiudersi senza un trofeo, l'atteggiamento del fuoriclasse francese ha finito per peggiore la situazione. Nonostante i tanti gol segnati con i blancos, 85 in 100 partite, il francese non è ancora entrato nel cuore dei tifosi che, al contrario, adesso lo vogliono via da Madrid. Una recente petizione chiamata "Mbappé Fuera" (Mbappé fuori) ha addirittura toccato le 31 milioni di firme.

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Un numero semplicemente clamoroso date poi le qualità dell'attaccante francese che, dunque, adesso si trova in vero e proprio vortice. Difficilmente il club di Florentino Perez vorrà privarsi del loro giocatore più rappresentativo ma per il classe '98 adesso comincia una partita ancora più difficile il cui "gol" sarà quello di riconquistare la fiducia della tifoseria. Non a suon di reti, ma di trofei.

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