Non se la passa troppo bene il Real Madrid. La stagione senza trofei che ormai sta per concludersi sembra nulla in confronto a quello che sta succedendo nello spogliatoio. Nelle ultime ore ha fatto notizia la lite furiosa tra Valverde e Tchouaméni, con l'uruguaiano finito in ospedale, prima ancora lo schiaffo di Rudiger a Álvaro Carreras e ancora prima le polemiche a Kylian Mbappé per la sua inerzia. Adesso anche Jude Bellingham è finito al centro dell'attenzione.

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Jude Bellingham durante la sfida di Champions League contro il Manchester City. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Real Madrid, nuova polemica in casa blancos: la "vittima" questa volta è Jude Bellingham

Domenica sera il Real Madrid sarà impegnato nella sfida dell'anno contro il. Ma nonostante al Clasico manchino pochi giorni, in casa blancos si pensa a tutt'altro. L'ambiente madrileno è da tempo finito al centro delle polemiche per la stagione catastrofica ed in più, nelle ultime ore, lo spogliatoi è stato scosso dalla furiosa lite che ha visto coinvolti Federicoe Aurélien. Adesso, dopo Kylian, anche un'altra stella del club spagnolo è finita sotto critica, ovvero Jude

Come riporta Mundo Deportivo, non si tratta di un episodio recente, ma di qualche mese fa. Di questo episodio, oltre al numero 5 dei blancos, sarebbe coinvolto anche, guarda caso, Kylian Mbappé. In una recente sconfitta in campionato al Bernabeu, i tifosi hanno riempito lo stadio con una bolgia di fischio e l'inglese è stato uno dei più criticati. Una volta arrivati negli spogliatoi, il centrocampista avrebbe avuto un grosso alterco con il numero 10 transalpino.

La prestazione del centrocampista inglese non è piaciuta all'attaccante francese tanto che lo avrebbe riempito di insulti. Immediata è stata la reazione del classe 2003 che si sarebbe subito scagliato contro il compagno. Un momento veramente turbolento che ha spinto il resto della squadra ad intervenire per evitare guai peggiori. In questa annata, segnata da diversi infortuni, i numeri dell'ex Borussia Dortmund non sono stati affatto entusiasmanti: appena 6 reti in 25 presenze.

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