Clima rovente in casa Real Madrid, dove la tensione accumulata in una stagione complicata è esplosa in maniera evidente durante l’ultimo allenamento a Valdebebas. Federico Valverde e Aurelien Tchouameni sono stati protagonisti di un duro confronto, arrivando a un passo dallo scontro fisico dopo un fallo di gioco che ha acceso gli animi. Spintoni, parole pesanti e una discussione proseguita anche negli spogliatoi: segnali chiari di uno spogliatoio sempre più fragile. L’episodio, riportato da Marca, si inserisce in un contesto già segnato da divisioni interne, incomprensioni e rapporti deteriorati tra diversi membri della squadra. A pochi giorni dal Clasico decisivo contro il Barcellona, il Real Madrid si ritrova così a fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con sé stesso.

¡Valverde y Tchouameni se enzarzan en el entrenamiento! 💥 https://t.co/eIKk6VFkAf — MARCA (@marca) May 6, 2026

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Real Madrid, è Valvedere vs Tchouameni: la ricostruzione

L’episodio tranon è un caso isolato, ma l’ennesimo sintomo di una crisi profonda che attraversa il Real Madrid in questo finale di stagione. Le difficoltà sul campo, unite alla pressione costante e alla, hanno incrinato gli equilibri interni, trasformando lo spogliatoio in un ambiente teso e frammentato. Secondo diverse ricostruzioni, i rapporti tra alcuni giocatori sono ormai ai minimi storici, con dialoghi ridotti al minimo e una convivenza sempre più

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Anche figure interne allo staff non sarebbero immuni da questa situazione, segno di un malessere diffuso che va oltre il rettangolo di gioco. A peggiorare il quadro, altri recenti attriti, come quello tra Rudiger e Carreras, hanno contribuito ad alimentare un clima già incandescente. In questo contesto, il Clasico contro il Barcellona assume un valore ancora più delicato: non solo una sfida sportiva, ma un banco di prova emotivo e mentale. Con il titolo ormai a un passo per i rivali, il rischio per il Real Madrid è quello di chiudere la stagione nel peggiore dei modi, travolto non solo dai risultati, ma anche dalle proprie tensioni interne.

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