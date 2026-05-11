Il Barcellona e Flick hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto: due anni più uno legato a determinati obiettivi
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Il futuro della panchina blaugrana è ormai blindato. Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un’intesa totale per prolungare la loro avventura insieme. Secondo quanto riportato in esclusiva da Mundo Deportivo, le basi di questo atteso prolungamento sono state definitivamente gettate nell'incontro odierno che si è svolto tra il direttore sportivo dei catalani, Deco, e l'agente del tecnico tedesco, Pini Zahavi.
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I dettagli dell'accordoIl nuovo rinnovo di contratto prolungherà il precedente accordo in maniera fissa fino al 2028. Oltre a questa solida base, nell'intesa siglata tra le parti è stato inserito un ulteriore anno opzionale fino al 2029, che potrà scattare in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.
Con questa mossa, il club catalano si assicura la stabilità tecnica necessaria per l'immediato futuro: l'orizzonte garantito con l'allenatore tedesco coprirà infatti le prime due stagioni del nuovo mandato presidenziale di Joan Laporta, il cui inizio è fissato al prossimo 1° luglio.
La festa del Barcellona
Il clima attorno a Flick, fresco vincitore del titolo di Liga (un trionfo che l'allenatore ha voluto dedicare alla memoria del padre scomparso), è di totale entusiasmo.
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Ma per quale motivo, vista la fumata bianca, per le ufficialità e le firme bisognerà pazientare ancora un po'? La motivazione risiede interamente nella volontà di Flick, che desidera mantenere l'attenzione esclusivamente sul campo giocato. Nonostante il titolo sia già in bacheca, l'allenatore e lo spogliatoio si sono prefissati un ultimo, ambizioso traguardo: chiudere la stagione raggiungendo la clamorosa quota di 100 punti in classifica e 100 gol segnati.
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