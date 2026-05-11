Il futuro della panchina blaugrana è ormai blindato. Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un’intesa totale per prolungare la loro avventura insieme. Secondo quanto riportato in esclusiva da Mundo Deportivo, le basi di questo atteso prolungamento sono state definitivamente gettate nell'incontro odierno che si è svolto tra il direttore sportivo dei catalani, Deco, e l'agente del tecnico tedesco, Pini Zahavi.

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I dettagli dell'accordo

Il nuovoprolungherà il precedente accordo in maniera fissa fino al. Oltre a questa solida base, nell'intesa siglata tra le parti è stato inserito un ulteriore, che potrà scattare in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

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Con questa mossa, il club catalano si assicura la stabilità tecnica necessaria per l'immediato futuro: l'orizzonte garantito con l'allenatore tedesco coprirà infatti le prime due stagioni del nuovo mandato presidenziale di Joan Laporta, il cui inizio è fissato al prossimo 1° luglio.

La festa del Barcellona

Il clima attorno a Flick, fresco vincitore del titolo di Liga (un trionfo che l'allenatore ha voluto dedicare alla memoria del padre scomparso), è di totale entusiasmo.

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Già durante le celebrazioni di ieri per la conquista aritmetica del campionato, il vicepresidente interinonon si era nascosto, anticipando l'esito della trattativa: "La firma sarà una questione molto semplice. La gente ha visto che è molto felice a Barcellona e si è adattato benissimo al club. Manca solo da chiudere qualche piccolo dettaglio formale, ma quando Deco e lui lo vorranno, lo renderemo pubblico".

Ma per quale motivo, vista la fumata bianca, per le ufficialità e le firme bisognerà pazientare ancora un po'? La motivazione risiede interamente nella volontà di Flick, che desidera mantenere l'attenzione esclusivamente sul campo giocato. Nonostante il titolo sia già in bacheca, l'allenatore e lo spogliatoio si sono prefissati un ultimo, ambizioso traguardo: chiudere la stagione raggiungendo la clamorosa quota di 100 punti in classifica e 100 gol segnati.

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