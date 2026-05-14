Il derby della Capitale continua a vivere ore di grandissima confusione. Nel pomeriggio infatti è attesa la decisione del TAR sul ricorso presentato dalla Lega Serie A contro lo spostamento di Roma-Lazio da domenica a lunedì sera, scelta presa dalla Prefettura per motivi legati all’ordine pubblico. La situazione resta piuttosto surreale, soprattutto considerando il momento della stagione e il peso della partita. A pochi giorni dal derby, infatti, tifosi, club e addetti ai lavori non hanno ancora una certezza definitiva su data e orario della sfida più delicata del campionato romano.

Al momento la partita resta programmata per lunedì sera, ma il ricorso della Lega punta a riportarla a domenica insieme alle altre gare decisive per la corsa Champions. Il tema della contemporaneità, in questo finale di stagione, viene infatti considerato fondamentale dalla Serie A. Il problema è che tutto questo sta accadendo con tempistiche molto strette. Ed è proprio questo l’aspetto che sta facendo discutere di più nelle ultime ore: una situazione così delicata arriva davanti al TAR praticamente a ridosso della partita.

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Momenti di grande tensione nel corso del secondo tempo del derby tra Roma e Lazio (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Il nodo resta la finale degli Internazionali di tennis

Alla base dello scontro c’è soprattutto la gestione dell’ordine pubblico nella zona del Foro Italico . Nella stessa giornata infatti Roma dovrebbe ospitare anche la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, evento che richiama migliaia di persone tra stadio Olimpico e area del Centrale. Secondo la Prefettura, concentrare derby e finale del torneo nello stesso quadrante della città rappresenterebbe

La Lega Serie A aveva provato a trovare una soluzione diversa, ipotizzando un anticipo delle gare decisive per la corsa Champions e una modifica dell’orario della finale del torneo di tennis. Una proposta che però non ha trovato apertura da parte delle autorità competenti. Da lì è nato il ricorso al TAR, che adesso dovrà stabilire se confermare definitivamente lo spostamento del derby oppure consentire il ritorno della partita nella giornata di domenica.

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Tifosi spazientiti: cresce il nervosismo attorno alla vicenda

Nel frattempo il clima attorno alla partita continua a diventare sempre più pesante. Molti tifosi stanno protestando soprattutto per l’incertezza legata all’organizzazione della trasferta, agli spostamenti e agli impegni lavorativi, considerando che tutto resta in bilico a pochissimi giorni dal

Anche nel mondo del calcio la gestione della vicenda ha lasciato parecchie polemiche. In molti infatti ritengono assurdo arrivare così tardi a una decisione definitiva su una partita di questo livello, soprattutto considerando quanto Roma-Lazio rappresenti uno degli eventi più delicati dell’intera stagione. Adesso però tutta l’attenzione è concentrata sul pomeriggio, dopo giorni di ricorsi, tensioni e continui cambi di scenario, il calcio italiano aspetta finalmente una risposta definitiva dal TAR.

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