Sulla tragicommedia di questi giorni, l'orario e la data del derby di Roma (in concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis, è intervenuto il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi. Il quale, a riguardo, è irremovibile: "Il torneo non si sposta perché qualcuno ha fatto il calendario del campionato con i piedi".

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Spostare il derby o il tennis?

Una serie di coincidenze ha reso a dir poco problematica la data e l'orario di svolgimento della sentitissima partita tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico. L'idea della Serie A , dato che la partita è fondamentale per la lotta per arrivare indi domenica e in contemporanea con le altre partite decisive per questo obiettivo. Peccato che, allo stesso orario e nella stessa domenica, sia prevista la finale degli Internazionali di Tennis a Roma.

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Binaghi: "Il calendario del calcio è fatto con i piedi"

La polemica è chiaramente divampata in maniera immediata. La Serie A ha proposto di posticipare la finale del torneo di tennis, il Prefetto di Roma ha spostato di autorità il derby a lunedì sera e la Serie A ha fatto ricorso. Proprio sull'idea dello spostamento di data della finale del torneo di tennis, Binaghi ha voluto dire la sua:

Per il presidente della FederTennis, dunque, il problema non è limitato solo a quella domenica, ma riguarda più in generale l'organizzazione e la pianificazione degli appuntamenti calcistici: "Mi dispiace per De Siervo e Simonelli, sono i migliori dirigenti presenti nel nostro calcio in questo momento, e non so fino a che punto siano responsabili. Ma le date della Serie A vengono preparate a giugno e il fatto che ilo Derby di Torino sia stato messo assieme alle Finals e quello di Roma lo stesso giorno degli Internazionali, fa pensare a delle grosse coincidenze. Come diceva Andreotti: A pensar male spesso non si sbaglia'."

Il commento del presidente della FITP Angelo Binaghi sulla possibilità di spostare la finale degli Internazionali d’Italia 🗣️👀#Tennis #IBI26 #Binaghi pic.twitter.com/VwnWCbycZF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 14, 2026

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