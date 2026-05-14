La Curva Sud ha rilasciato un comunicato ufficiale dove dichiara che se la partita dovesse giocarsi lunedì allora loro resteranno fuori per proetsta
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Negli ultimi giorni i tifosi romanisti e laziali vivono un clima di grande incertezza per la data e l'orario del derby della Capitale. Il Prefetto di Roma ha imposto lo slittamento a lunedì 18 maggio, scatenando la reazione furiosa della Lega Serie A. Questo finale di stagione è decisivo: molte squadre lottano per l'accesso alla Champions League e i milioni in palio rendono ogni scelta fondamentale. La controversie con il Prefetto hanno generato solo caos e rinvii. La Roma adesso dovrà affrontare una partita che può valere una stagione senza il supporto del proprio pubblico.
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Derby di Roma, il disagio dei tifosiQuesta incertezza sugli orari delle partite si ripercuote pesantemente sul tifo organizzato, impossibilitato a pianificare trasferte e coreografie. Spesso sono proprio i tifosi a rimetterci di più, tra biglietti venduti a prezzi poco accessibili e spostamenti dei match in giornate lavorative. L'ultima ipotesi di slittamento a lunedì ha fatto esplodere la rabbia della Curva Sud, che si oppone fermamente a questa soluzione.
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Il comunicato ufficiale della Curva SudLa Curva Sud ha diramato un duro comunicato sui propri profili social, annunciando che in caso di derby di lunedì i gruppi organizzati non entreranno allo stadio:
“AS Roma – SS Lazio. A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa. Avanti romanisti. Curva Sud”.
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