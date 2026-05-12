La decisione sul giorno in cui giocare le gare delle squadre invischiate nella lotta Champions per la penultima giornata di Serie A ha scaturito un vero e proprio caos. Il caso legato al derby tra Roma e Lazio ha accesso uno scontro tra gli organi di competenza sempre più accesso. La scelta di spostare la gara a lunedì 18 Maggio ha provocato molteplici reazioni da parte della Lega Serie A, che ha deciso di ricorrere al ricorso al Tar. A tal proposito, la federazione ha emesso un comunicato ufficiale, sottolineando le difficoltà legate all'ordine pubblico vista anche la concomitanza con gli Internazionali di Tennis.

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ROME, ITALIA - SETTEMBRE 21: Gianluca Mancini dell' AS Roma lotta per il possesso del pallone con Mattia Zaccagni della SS Lazio durante la partita di Serie A nel match tra SS Lazio e AS Roma allo Stadio Olimpico il 21 Settembre, 2025 in Roma, Italia. (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

La posizione della Lega Serie A

Nel comunicato ufficiale, laha difeso il proprio ruolo di organizzatrice del campionato,. Inoltre, gli organi hanno sottolineato quanto sia importante che le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, debbano giocare per forza di cose in contemporanea. Secondo la Lega, lo spostamento imposto dalla Prefetto comporterebbe il regolare svolgimento del calendario:

"La Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il suo caposaldo nella contemporaneità della disputa delle gare delle ultime due giornate agonistiche". La Lega evidenzia quindi non solo un problema sportivo, ma anche legato alla sicurezza dei tifosi. Nella fattispecie, dopo gli scontri avvenuti nel derby tra Roma e Lazio, garantire l'ordine pubblico diventa una priorità.

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Foro Italico e un possibile precedente

Un altro punto fondamentale riguarda la gestione con l'evento sportivo al. Le autorità avrebbero motivato lo spostamento con ragioni di ordine pubblico. Peraltro, la finale deglicoinvolge un numero preciso di spettatori,mila, perché sarà l'unica gara disputata nella giornata. Il caso resta estremamente aperto e complicato, con la possibilità effettiva che la Lega decida di rivolgersi alla giustizia amministrativa per contestare questa decisione:

"Il provvedimento prefettizio, fa riferimento in fatto alla contemporaneità della Finale di Coppa Italia con gli Internazionali di tennis, e lasciando intravedere il timore delle autorità di ordine pubblico di non essere in condizioni di poter gestire le due competizioni... Questa tendenza delle Prefetture e delle Questure che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento disinteressandosi dei problemi legati ai tifosi di casa e a quelli che viaggiano in trasferta, rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la credibilità del sistema calcio italiano".

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