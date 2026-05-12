Animi sempre più caldi all'interno della Lega Serie A, ancora di più dopo l'ultima decisione della Procura di Roma. Solo pochi minuti fa, quest'ultima ha fissato il Derby della Capitale, inizialmente in programma domenica 12 maggio alle 12:30, al giorno dopo alle ore 20:45. Questo in modo da non creare problemi con la finale degli Internazionali di Roma. La Lega è pronta a fare ricorso.

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Boulaye Dia con Angelino durante la sfida di andata tra Lazio-Roma. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Serie A, Derby di domenica. Anzi no: la Procura di Roma posticipa la partita a lunedì sera. E' scontro totale

A special passenger heading to Rome 🏆#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/8OUE2joEgr — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 12, 2026

Che la situazione fosse stata difficile lo si era capito fin dalla scorsa estate quando è stato fissato il calendario della stagione. Ma con quello che sta succedendo nelle ultime ore c'è solo da provare vergogna. Il Derby di Roma in concomitanza alla finale degli Internazionali del Foro Italico sarebbe stato un problema molto grande da affrontare e adesso che la posta in palio è alta la situazione si sta facendo sempre più critica. Se non imbarazzante.

Dopo continui spostamenti, la sfida tra Roma-Lazio era stata fissata nella giornata di ieri a domenica 12 maggio alle ore 12:30. Questo in contemporanea ad altre quattro partite che vede coinvolte le altre squadre in lotta per la Champions League. Ma negli ultimi minuti la Procura di Roma ha nuovamente scombussolato tutto spostando la partita dell'Olimpico a lunedì sera.

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Nella nota della Procura si legge che la decisione è stata presa "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine di Sicurezza Pubblica, tenendo conto della gestione dell'ordine pubblico e della contemporaneità con la finale di tennis degli Internazionali BNL d'Italia, presso il Foro Italico". La decisione ha mandato la Lega Serie A su tutte le furie tanto che in questo momento i dirigenti stanno predisponendo il ricorso al Tar Lazio, competente in materia, che sarà depositato a breve.

Con il rinvio del Derby di Roma al giorno dopo di conseguenza anche le altre quattro partite dovrebbe cambiare orario: parliamo di Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Questo per salvaguardare la contemporaneità tra le squadre che inseguono gli stessi obiettivi di classifica. Sulla questione è intervenuto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, presente a Roma per la finale di Coppa Italia in programma domani, che ha commentato con un semplice: "Serenità". Ma di serenità in questo momento ce ne sta ben poca.

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