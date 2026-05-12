Una domenica bestiale. Ci tocca scomodare il titolo del celebre successo musicale di Fabio Concato del 1982 per rendere l'idea di ciò da cui siamo attesi nel trentasettesimo turno di Serie A. 5 partite tutte in contemporanea alle 12.30 per decidere la corsa Champions, 2 match in serata per indirizzare la lotta della salvezza.

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Serie A da "mal di testa": tutte le gare in una domenica bestiale

10 partite, tutte di domenica. Uno scenario a dir poco insolito dato il "calcio spezzatino" a cui si è abituati per ragioni di diritti televisivi e accordi con i vari broadcaster, oltre alla necessaria visibilità del prodotto da tenere intatta all'estero. Eppure, almeno stavolta, sarà così. Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Como-Parma potranno accompagnare il pasto domenicale di milioni di italiani.

MILANO, ITALIA - 26 APRILE: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri stringe la mano all'allenatore della Juventus Luciano Spalletti prima della partita di Serie A tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

I Campioni d'Italia dell'Inter potranno aumentare il rispettivo vantaggio sulla seconda contro il già retrocesso Verona a San Siro alle 15. L'Atalanta e il Bologna, dopo i rispettivi successi di prestigio su Milan e Napoli in trasferta, si apprestano a dare spettacolo nel match delle 18. Infine, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese saranno disputate nello slot serale delle 20.45. Tutto o quasi si deciderà il prossimo 17 maggio.

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Partite in streaming live

Decisiva la trentasettesima giornata

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Da regolamento, infatti, la contemporaneità è il requisito solo che possa garantirenei risultati, senza che gli uni influenzino gli altri. Se lo Scudetto è stato già assegnato, la stessa sicurezza non si può avere per gli altri piazzamenti. Dal Napoli secondo sino al Como sesto in classifica,. In linea di massima, potrebbero perfino arrivare almeno 4 di loro a pari lunghezze a fine campionato . Se accadesse, si prenderebbe in considerazione una classifica avulsa, con gli scontri diretti tra le stesse formazioni e i gol segnati in questi match che decreterebbero i piazzamenti finali.In fondo alla graduatoria, invece, più chiaramente coinvolte nella lotta per non retrocedere sono Cremonese e Lecce, rispettivamente terzultima e quartultima forza del campionato, con. I grigiorossi, vittoriosi col Pisa per 3-0, nell'ultimo turno hanno accorciato sui pugliesi battuti dalla Juventus al Via del Mare. La squadra di Giampaolo è ora a 31 punti, mentre Di Francesco e i suoi sono a 32. Più staccato, invece, il Cagliari. Sebbene i sei punti di vantaggio sul Lecce, non è ancora aritmeticamente salvo e basterebbe un punto per decretare la permanenza in Serie A.

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