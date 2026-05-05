Una corsa continua, fatta di risalite e discese, intensa fino all'ultimissima curva. Milan, Juventus, Roma e Como sono pienamente inserite in una bagarre che non sembra volersi risolvere facilmente. Le 4 formazioni si contendono gli ultimi due posti rimanenti per l'Europa che conta, con Inter - vincitrice del titolo - e Napoli - per cui manca ancora la matematica, oramai certe degli altri due piazzamenti.

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MILANO, ITALIA - 26 APRILE: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri stringe la mano all'allenatore della Juventus Luciano Spalletti prima della partita di Serie A tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Champions, tutte la vogliono!

Il Milan, fermato a Reggio Emilia col Sassuolo, non sembra lontano da una. Alla prossima giornata giocherà contro un'Atalanta che vorrà quantomeno difendere il settimo posto dalla risalita della Lazio.pareggiando con l'Hellas Verona già retrocesso in Serie B e affronterà un Lecce voglioso di blindare la salvezza.il confronto con la Fiorentina ieri sera e ha rilanciato seriamente la sua candidatura in ottica Champions League. Giocherà a Parma la prossima partita.

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Più staccato e meno in forma rispetto alla prima convincente parte di stagione, c'è il Como. Fresco del pareggio ottenuto contro il Napoli è scivolato al sesto posto e alla trentaseiesima giornata giocherà a Verona. In linea teorica, tutte le quattro formazioni potrebbero ritrovarsi appaiate in classifica al termine della stagione. Laddove così fosse, verrebbe stilata una classifica avulsa per decretare i piazzamenti finali. Essa terrebbe conto degli scontri diretti tra tutte le squadre, quindi della differenza reti negli stessi confronti. Perché lo scenario si realizzi, tutte le squadre dovrebbero fermarsi a quota 71 punti. Dunque il Milan dovrebbe ottenerne 4, la Juventus 6, la Roma 7 e il Como, vincendo le ultime tre gare rimaste, 9.

Bagarre Champions, ecco lo scenario clamoroso

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, avendo ottenuto nei confronti tra loro e con Roma e Juventus 10 punti ciascuna. Seguono a ruota i bianconeri con 6 lunghezze conquistate (4 con la Roma e 2 con il Milan, mentre addirittura 0 con il Como) e i giallorossi fermi ad appena 5 punti ottenuti (1 con la Juventus, 3 con il Como, 1 con il Milan).Dunque a stabilire chi debba stazionare avanti a tutte tra Milan e Como interverrebbe lache premia la formazione di Allegri. Essa ha conquistato un +3 negli scontri diretti, mentre i lariani di Fabregas si sono fermati a +2.Tagliati fuori dalla Champions sarebbero Spalletti e Gasperini, con il primo sicuro dell'Europa League, e il secondo a rischio Conference. Tutto dipenderà dall'esito della finale di Coppa Italia

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