Milan, Juventus, Roma e Como sono ancora coinvolte in una lotta serrata per l'accesso alla Champions League. Finissero a pari punti, due big rimarrebbero out.
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Una corsa continua, fatta di risalite e discese, intensa fino all'ultimissima curva. Milan, Juventus, Roma e Como sono pienamente inserite in una bagarre che non sembra volersi risolvere facilmente. Le 4 formazioni si contendono gli ultimi due posti rimanenti per l'Europa che conta, con Inter - vincitrice del titolo - e Napoli - per cui manca ancora la matematica, oramai certe degli altri due piazzamenti.
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Champions, tutte la vogliono!Il Milan, fermato a Reggio Emilia col Sassuolo, non sembra lontano da una vera e propria crisi. Alla prossima giornata giocherà contro un'Atalanta che vorrà quantomeno difendere il settimo posto dalla risalita della Lazio. La Juventus ha clamorosamente rimesso tutto in discussione pareggiando con l'Hellas Verona già retrocesso in Serie B e affronterà un Lecce voglioso di blindare la salvezza. La Roma ha stravinto il confronto con la Fiorentina ieri sera e ha rilanciato seriamente la sua candidatura in ottica Champions League. Giocherà a Parma la prossima partita.
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Più staccato e meno in forma rispetto alla prima convincente parte di stagione, c'è il Como. Fresco del pareggio ottenuto contro il Napoli è scivolato al sesto posto e alla trentaseiesima giornata giocherà a Verona. In linea teorica, tutte le quattro formazioni potrebbero ritrovarsi appaiate in classifica al termine della stagione. Laddove così fosse, verrebbe stilata una classifica avulsa per decretare i piazzamenti finali. Essa terrebbe conto degli scontri diretti tra tutte le squadre, quindi della differenza reti negli stessi confronti. Perché lo scenario si realizzi, tutte le squadre dovrebbero fermarsi a quota 71 punti. Dunque il Milan dovrebbe ottenerne 4, la Juventus 6, la Roma 7 e il Como, vincendo le ultime tre gare rimaste, 9.
Bagarre Champions, ecco lo scenario clamorosoGli scontri diretti tra le 4 formazioni sorridono a Milan e Como, avendo ottenuto nei confronti tra loro e con Roma e Juventus 10 punti ciascuna. Seguono a ruota i bianconeri con 6 lunghezze conquistate (4 con la Roma e 2 con il Milan, mentre addirittura 0 con il Como) e i giallorossi fermi ad appena 5 punti ottenuti (1 con la Juventus, 3 con il Como, 1 con il Milan).
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