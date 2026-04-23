Definita la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, è interessante analizzare e capire chi possa conquistare adesso l'Europa.
Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato
Ci siamo quasi. A circa un mese dalla fine del campionato ci apprestiamo a vivere la volata finale della nostra Serie A, con diverse squadre ancora incerte del futuro che le attende. Per il momento, ovviamente, si possono fare solo delle previsioni, tentando di capire quali possano essere i risvolti del nostro campionato. Definita, oramai, la lotta per il titolo; è interessante cogliere le evoluzioni riguardanti la lotta per l'Europa.
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Coppa Italia, Serie A ed Europa: il punto sulle italianeInter e Lazio hanno superato rispettivamente Como e Atalanta nelle semifinali di Coppa Italia, staccando il pass per l'ultimo atto in programma a Roma il prossimo 13 maggio. Sarà lo stadio Olimpico, come di consueto, a fungere da teatro per questa partita che assegnerà il trofeo. Come risaputo, da regolamento, la vincitrice della competizione nazionale otterrebbe di diritto l'accesso alla prossima UEFA Europa League.
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Gli scenari da prendere in esame, dunque, sono due. Se fosse l'Inter a trionfare in Coppa Italia si configurerebbe un percorso molto chiaro. Essendo praticamente certa di vincere l'attuale campionato con 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici Milan e Napoli, ha anche l'aritmetica sicurezza di giocare la Champions League l'anno prossimo. Pertanto, laddove facesse il doblete, oltre a un introito economico non indifferente, libererebbe uno slot per l'Europa League, consentendo alla sesta classificata in Serie A di giocare la seconda competizione europea per importanza. La settima, in tal caso, giocherebbe in Conference League.
E se vincesse la Lazio?Lecito chiedersi che cosa accadrebbe se fosse, invece, la Lazio a sbancare l'Olimpico al termine di una stagione a dir poco travagliata. In tal caso, data l'attuale nona posizione dei biancocelesti in classifica e un distacco di 11 punti dalla Roma sesta; la corsa all'Europa tramite campionato pare una chimera. Proprio la vittoria in Coppa Italia, però, potrebbe consentire alla formazione di Sarri di conquistare un posto in Europa League.
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