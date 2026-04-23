Ci siamo quasi. A circa un mese dalla fine del campionato ci apprestiamo a vivere la volata finale della nostra Serie A, con diverse squadre ancora incerte del futuro che le attende. Per il momento, ovviamente, si possono fare solo delle previsioni, tentando di capire quali possano essere i risvolti del nostro campionato. Definita, oramai, la lotta per il titolo; è interessante cogliere le evoluzioni riguardanti la lotta per l'Europa.

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Inter-Como 3-2. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Coppa Italia, Serie A ed Europa: il punto sulle italiane

, staccando il pass per l'ultimo atto in programma a Roma il prossimo 13 maggio. Sarà lo stadio Olimpico, come di consueto, a fungere da teatro per questa partita che assegnerà il trofeo. Come risaputo, da regolamento, la vincitrice della competizione nazionale otterrebbe di diritto l'accesso alla prossima

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Gli scenari da prendere in esame, dunque, sono due. Se fosse l'Inter a trionfare in Coppa Italia si configurerebbe un percorso molto chiaro. Essendo praticamente certa di vincere l'attuale campionato con 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici Milan e Napoli, ha anche l'aritmetica sicurezza di giocare la Champions League l'anno prossimo. Pertanto, laddove facesse il doblete, oltre a un introito economico non indifferente, libererebbe uno slot per l'Europa League, consentendo alla sesta classificata in Serie A di giocare la seconda competizione europea per importanza. La settima, in tal caso, giocherebbe in Conference League.

E se vincesse la Lazio?

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Lecito chiedersi che cosa accadrebbe se fosse, invece, la Lazio a sbancare l'Olimpico al termine di una stagione a dir poco travagliata. In tal caso, data l'attuale nona posizione dei biancocelesti in classifica e un distacco di 11 punti dalla Roma sesta; la corsa all'Europa tramite campionato pare una. Proprio la vittoria in Coppa Italia, però, potrebbe consentire alla formazione di Sarri di conquistare un posto in Europa League.Così fosse, oltre alle prime quattro in Champions logicamente, nella seconda competizione per importanza finirebbero la quinta - ad oggi il Como - e, appunto, la Lazio. In Conference, invece, finirebbe la sesta classificata, vale a dire la Roma. Evidentemente, questo sarà un motivo in più per tifosi di Atalanta e Roma di sostenere l'Inter in finale, sperando che i nerazzurri liberino quello slot tanto agognato.

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