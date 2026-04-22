Un altro importante traguardo è stato raggiunto dall'Inter di Christian Chivu. Quella creatura che pareva essersi smarrita in estate, dopo qualche mese, ha convinto perfino i più scettici. Il tecnico rumeno, alla prima vera stagione al timone di una big, è ad un passo da una storica doppietta: Scudetto e Coppa Italia.
FACCIAMO I CONTI
Coppa Italia, Inter in finale: quanto incassa la squadra di Chivu?
L'Inter ribalta il Como: il possibile incasso—
Il noto portale di economia dello sport, Calcio&Finanza, si è proiettato sui possibili introiti derivanti dal successo nella seconda competizione nazionale per importanza. Si tratta, precisiamo, di stime che potrebbero essere più precise solo una volta terminato il torneo. Fatta questa premessa; appare interessante constatare che, in caso di successo nell'ultimo atto contro una tra Atalanta e Lazio, i nerazzurri potrebbero mettere da parte un tesoretto di circa 7 milioni di euro.
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I motivi di questa incertezza si apprendono dalla stessa testata: "I premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione. Le prime stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi."
Proseguendo sui possibili incassi: "Per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:
Complessivamente, il successo nella Coppa Italia dovrebbe garantire un ritorno economico di circa 7,1 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta nella finale dell’Olimpico dovrebbe incassare attorno ai 4,6 milioni". Questo è quanto si riporta sul sito.
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