Dopo la rissa con un tifoso al termine di Verona-Milan, Gift Orban chiede scusa su Instagram. L'Hellas Verona condanna il gesto violento: in arrivo una maximulta o l'esclusione per 5 partite. Il futuro dell'attaccante è ora un vero rebus

Francesco Intorre 21 aprile - 17:08

Domenica è andata in scena la partita tra Verona e Milan. A prevalere sono stati i rossoneri, grazie all'uno a zero decisivo di Adrien Rabiot. Questa ennesima sconfitta è una vera e propria mazzata per i gialloblù, in quanto segna con ogni probabilità l'addio al nostro campionato. Il clima a Verona non è sicuramente dei migliori, e Gift Orban sembra averne accusato il colpo più di tutti. L'attaccante nigeriano si è rifiutato di fermarsi per foto e autografi, e un tifoso, preso dalla frustrazione, ha dato una manata alla sua auto. Dopo questo gesto di stizza, Orban è sceso dalla macchina e si è scagliato fisicamente contro di lui.

A distanza di 24 ore dall'episodio spiacevole, sono subito arrivate le scuse del calciatore tramite un post su Instagram. "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza", ha scritto l'attaccante. "Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti".

La dura presa di posizione del Verona — Il Verona, ovviamente, ha subito condannato senza mezzi termini la violenta reazione di Gift Orban. Già domenica sera, a poche ore dal fischio finale della partita, il club scaligero era intervenuto pubblicamente con una nota ufficiale durissima. "La società prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento", si legge nel comunicato diramato dalla dirigenza. "Il club si riserva, sin d'ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti". Una posizione netta che non lascia spazio ad alibi.

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Le sanzioni in arrivo e il futuro incerto — Ma non è tutto. Gift Orban, nonostante le tempestive scuse pubbliche, rischia adesso una pesantissima sanzione disciplinare. Per il giocatore potrebbe infatti arrivare una cospicua multa, ma non è assolutamente da escludere l'esclusione dalla squadra per le prossime 5 partite. Il Verona si trova al penultimo posto della classifica, e le probabilità di salvezza ormai rasentano lo zero.

Nonostante le immense difficoltà di squadra, Orban ha dimostrato le sue innegabili qualità tecniche siglando ben 7 gol stagionali. Il suo futuro, però, adesso è un vero rebus. Il giocatore è in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Hoffenheim e una probabile retrocessione in Serie B, unita inevitabilmente a questo terribile gesto, cambierebbe tutte le carte in tavola in ottica mercato.