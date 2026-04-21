Sgominata a Milano la rete Ma.De: festini con escort e gas esilarante per calciatori. Arrestati Buttini e Ronchi: sfruttavano un centinaio di ragazze. Clamore per l'intercettazione di una giovane incinta alla ricerca del padre calciatore

Francesco Intorre 21 aprile - 16:31

Il mondo del calcio è nuovamente sotto accusa. A Milano è scoppiato un enorme scandalo che ha coinvolto diverse personalità del mondo dello sport ed escort, portando agli arresti domiciliari Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Come riporta ANSA, l'accusa per i due imprenditori è di associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione tramite la sigla "Ma.De Milano". I due arrestati proponevano dei veri e propri pacchetti all inclusive agli atleti, tra cui anche giocatori di Juventus, Inter e Milan. Questi pacchetti erano pensati appositamente per farli rilassare dopo le partite. Queste serate esclusive iniziavano in rinomati locali a cinque stelle della movida milanese e si concludevano spesso con escort e sniffate di gas esilarante, una sostanza particolarmente gradita agli atleti perché non risulta assolutamente ai controlli antidoping.

La base a Cinisello Balsamo e lo sfruttamento — Il fulcro operativo di queste serate era un appartamento, che veniva usato anche in pieno lockdown, munito di una vera e propria discoteca abusiva, situato nel comune di Cinisello Balsamo. Da questo quartier generale Buttini e Ronchi manovravano tutto il loro sistema criminale, che si basava pesantemente sullo sfruttamento di circa un centinaio di donne. I vertici dell'organizzazione trattenevano ben il 50% dei compensi delle ragazze, le quali, secondo quanto emerso dalle indagini, dovevano inoltre pagarsi autonomamente il canone d'affitto delle camere all'interno dello stesso palazzo. Tra queste vicende emerge il drammatico caso di una giovane colombiana. Come riportato dai documenti della Guardia di Finanza, nel 2022 la donna era costretta a prostituirsi in cambio di mille euro, incassandone alla fine solo la metà.

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Le intercettazioni shock e i contatti con la Serie A — Ad aggiungere ulteriore gravità e clamore mediatico alla questione sono spuntate delle intercettazioni telefoniche letteralmente scioccanti. Una delle ragazze coinvolte ha infatti confessato di essere in dolce attesa. "Ti dico una cosa ma non dirla a nessuno... ho appena fatto il test e sono incinta da più di tre settimane", recita una delle trascrizioni. La giovane sta ora conducendo una sua complessa ricerca personale per risalire alle date esatte degli incontri, nel disperato tentativo di individuare quale calciatore di fama internazionale sia effettivamente il padre del bambino. A gestire i delicati contatti con questi sportivi di Serie A (sono coinvolti circa 70 giocatori) ci pensava Alessio Salamone, a sua volta finito tra gli arrestati dell'inchiesta. Quest'ultimo organizzava gli appuntamenti e incassava le famose buste piene di contanti per saldare le serate.