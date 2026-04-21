Tutti gli introiti delle squadre italiane della Coppa Italia: le cifre del torneo e quanto guadagnano i club che arrivano nelle fasi finali

Antonino Paradino 21 aprile - 14:10

Pur non avendo lo stesso fascino del campionato, la Coppa Italia resta comunque una competizione prestigiosa in grado di garantire incassi importanti ai club che riescono a spingersi soprattutto nelle fase finali. Tra diritti TV e premi sportivi, il percorso verso la finale rappresenta un passo economico molto importanti per le società, soprattutto per quelle meno blasonate. Utilizzando l'analisi di Calcio e Finanza, cerchiamo dunque di fare il punto sulle entrate economiche dei club dal solo cammino in Coppa Italia.

I premi: quanto vale arrivare fino in fondo — Il sistema di distribuzione dei premi prevede importi ben definiti. Già dai primi turni si inizia a incassare, ma è nella fase finale del torneo che le cifre diventano davvero significative. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi sarebbero i seguenti: circa 400 mila euro per il raggiungimento degli ottavi di finale, circa 800 mila euro per i quarti, mentre per le semifinali si arriverebbe a circa 1,5 milioni di euro. L’accesso alla finale assicura invece un ulteriore incremento economico, con le finalisti che percepirebbero un minimo di 1,9 milioni di euro. Tuttavia, la vera differenza sul piano degli introiti è data da chi alza la Coppa Italia.

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Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? — Facendo due calcoli, infatti, la squadra vincitrice della Coppa Italia al posto dei 1,9 milioni di base per il raggiungimento della finalissima, percepirà il "bonus vittoria" di 4,4 milioni di euro. Il totale ricavato dall'intero cammino in Coppa Italia della squadra vincitrice della competizione arriverebbe, dunque, a un ricavo totale di 7,1 milioni di euro.

Mettendo in pratica questi numeri: Como, Inter, Lazio e Atalanta semifinaliste della competizione che oggi e domani si giocheranno l'accesso alla finale, hanno fin qui già ricavato 2,7 milioni di euro. Le due squadre che approderanno in finale porteranno a casa un ulteriore premio: chi perderà percepirà 1,9 milioni per un complessivo minimo di 4,6 milioni dal cammino in Coppa Italia mentre chi vincerà la finale che si terrà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo mercoledì 13 maggio otterrà 4,4 milioni per un totale di 7,1 milioni di euro complessivi delle quattro squadre precedentemente citate.