A differenza dei turni precedenti di Coppa Italia, il regolamento cambia: non si andrà direttamente ai calci di rigore.

Federico Grimaldi 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 12:29)

Cosa succede se Inter-Comotermina in parità al 90’? È la domanda che accompagna la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le due squadre che ripartono dallo 0-0 dell’andata. Uno scenario che lascia tutto aperto in vista della sfida di San Siro, dove si deciderà la prima finalista. A differenza dei turni precedenti, però, il regolamento cambia: non si andrà direttamente ai calci di rigore. In caso di nuovo equilibrio al termine dei tempi regolamentari, infatti, sarà necessario passare prima ai supplementari: un passaggio intermedio che può risultare decisivo per le sorti della qualificazione.

Coppa Italia, Inter-Como: come si decide la finalista in caso di parità — Il regolamento della Coppa Italia è chiaro: se il risultato complessivo tra andata e ritorno resta in equilibrio - quindi in caso di 0-0, 1-1, 2-2 o qualsiasi altro pareggio - Inter-Como dovranno disputare i tempi supplementari. Sono previsti due tempi da 15 minuti ciascuno, al termine dei quali si valuterà nuovamente il punteggio complessivo. Non esiste la regola dei gol in trasferta, quindi ogni rete avrà lo stesso peso.

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Se anche dopo i 120 minuti la situazione resterà in perfetta parità, allora si procederà con i calci di rigore, che decreteranno la squadra qualificata alla finale. Un percorso quindi più lungo e articolato rispetto ai turni precedenti, dove in caso di pareggio si andava direttamente dagli undici metri. La posta in palio è altissima: un posto in finale, con la vincente che sfiderà chi uscirà dall’altra semifinale tra Atalanta e Lazio.

Le differenze con gli altri Paesi — Il format della Coppa Italia presenta alcune differenze rispetto ad altre coppe nazionali europee, soprattutto nella gestione delle semifinali. In Italia, infatti, il doppio confronto prevede andata e ritorno e, in caso di parità complessiva, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, senza la regola dei gol in trasferta. Diverso, ad esempio, il modello della FA Cup, dove tutte le sfide si giocano in gara secca e, dopo il pareggio, si procede direttamente con supplementari e rigori. Anche in Spagna, con la Copa del Rey, le semifinali sono sì su doppio confronto, ma nelle fasi precedenti si gioca a eliminazione diretta in partita unica. In Francia, invece, la Coupe de France segue un modello completamente a gara secca, senza supplementari in alcune fasi e con ricorso immediato ai rigori.