Inter-Como, dove vedere la semifinale di Coppa Italia in tv e streaming LIVE

I nerazzurri, vicinissimi a vincere la Serie A, puntano al double, mentre i biancoblù vogliono sorprendere ancor di più raggiungendo la finale della competizione

Jacopo del Monaco 21 aprile - 11:15

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura quella che metterà di fronte l'Inter ed il Como e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia. L'incontro comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il 3 marzo ha avuto luogo la gara d'andata tra nerazzurri e biancoblù, i quali hanno pareggiato 0-0. In Serie A, invece, l'Inter ha vinto sia all'andata (4-0) che al ritorno (3-4).

Inter-Como, dove vedere la semifinale — Entrambe le squadre, dato l'importanza della gara ed il risultato dell'andata, hanno intenzione di andare a disputare la finale che avrà luogo a metà maggio. I nerazzurri, i quali sono vicini allo Scudetto, avrebbero la possibilità di portare a casa due trofei stagionali. I biancoblù, dal canto loro, sono ancora in corso per la qualificazione in Champions League e raggiungere la finale della coppa nazionale sarebbe un ulteriore traguardo del percorso che stavano facendo. La sfida di stasera tra Inter e Como sarà visibile in diretta televisiva su Canale 5. In streaming, invece, si potrà vedere su Mediaset Infinity.

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Il percorso dei due club in Coppa Italia — L'Inter allenata dal rumeno Cristian Chivu, in campionato, occupa il primo posto con 78 punti, dodici in più rispetto a Milan e Napoli e, di conseguenza, lo Scudetto è molto vicino. A differenza dei loro avversari di questa sera, la squadra meneghina ha iniziato il proprio percorso in Coppa Italia dagli ottavi di finale, dove ha affrontato e battuto per 5-1 il Venezia. Ai quarti di finale, invece, i nerazzurri hanno giocato contro il Torino all'U-Power Stadium di Monza per l'indisponibilità di San Siro, occupato dalle Olimpiadi Invernali. Contro i granata, l'Inter ha vinto 2-1 con reti di Bonny e Diouf.

Il Como che ha come tecnico l'ex centrocampista spagnolo Cesc Fabregas, invece, si trova al quinto posto in campionato avendo totalizzato 58 punti ed è a -5 dalla zona Champions League. I Lariani hanno iniziato a disputare la coppa nazionale il 16 agosto coi trentaduesimi di finale, vinti per 3-1, contro il Südtirol. Nel turno successivo hanno battuto 3-0 il Sassuolo mentre agli ottavi, col risultato di 1-3, hanno eliminato la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ai quarti di finale, il Como ha giocato in casa del Napoli e, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ha staccato il pass per la semifinale vincendo ai calci di rigore.

Probabili formazioni — Per l'incontro di questa sera, Chivu schiererà l'ex Genoa Josep Martínez tra i pali confermando la scelta della gara d'andata. In attacco, invece, ci sarà la coppia formata da Pio Esposito e Marcus Thuram data l'indisponibilità di Lautaro Martínez. Il Como, dal canto suo, dovrebbe scendere in campo con Nico Paz nel ruolo di falso nueve, mentre ci sono dubbi sulla presenza di Sergi Roberto a causa di un problema fisico.

INTER (3-5-2): Martínez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, J. Ramón, D. Carlos, A. Valle; Da Cunha, Caqueret; Diao, Perrone, Baturina; Nico Paz. Allenatore: Fabregas